Prix des processeurs : les raisons des hausses

Les prix des processeurs ne montent pas tous au même rythme. Les lancements NVIDIA depuis 2020 montrent des trajectoires opposées selon les gammes, tandis qu’Intel affiche un prix moyen en hausse en 2026. La fabrication du silicium, les rendements, la mémoire et l’assemblage avancé pèsent sur les coûts. La concurrence et la composition des ventes comptent aussi. Ce dossier distingue les prix de lancement, les tarifs indicatifs et les montants réellement payés, avec un tableau comparatif et deux infographies pour comprendre la facture informatique.

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Le prix des processeurs augmente sur plusieurs segments, mais il ne suit pas une courbe unique. Prix de lancement, tarifs conseillés, coûts industriels et prix moyen des ventes racontent des phénomènes différents. Les confondre empêche de comprendre ce qui alourdit réellement la facture informatique.

Le problème se mesure d’abord dans le budget d’un acheteur. Le prix de départ américain d’une carte graphique GeForce de gamme « 80 » était de 699 dollars en 2020 ; il atteint 999 dollars pour la génération lancée en 2025. L’écart de 300 dollars représente 42,9 % en valeur nominale. Mais cette même gamme avait culminé à 1 199 dollars au lancement de la génération intermédiaire. Une progression sur cinq ans peut donc masquer une baisse entre deux générations.

Du côté des processeurs centraux, Intel fournit un autre indicateur : au troisième trimestre 2026, son prix de vente moyen pour les puces de PC augmente de 9 % sur un an, alors que les volumes reculent de 14 %. Le groupe invoque des ajustements tarifaires et une proportion plus élevée de produits haut de gamme. Cela établit une hausse du prix moyen chez ce fabricant, pas une inflation uniforme de tous les CPU.

Prix des processeurs : trois factures différentes

Le CPU est le processeur généraliste de l’ordinateur. Un GPU exécute de nombreux calculs en parallèle, notamment pour les images et certaines applications d’intelligence artificielle. Dans le commerce grand public, son prix désigne généralement une carte complète, avec sa mémoire, son circuit imprimé, son alimentation et son refroidissement. Comparer ce montant au prix d’un CPU seul revient déjà à comparer deux périmètres différents.

Les accélérateurs destinés aux centres de données ajoutent une autre complexité. NVIDIA décrit ainsi Blackwell Ultra comme un ensemble réunissant deux grandes puces de calcul et une interconnexion dédiée. Les configurations de serveur associent aussi processeurs, mémoire et liaisons rapides. Le prix d’un serveur ou d’un rack ne constitue donc pas le prix d’un « processeur » comparable à celui d’un composant de PC.

Cette distinction compte pour l’explication économique. La demande d’IA peut mettre sous tension certains outils de fabrication, composants ou capacités d’assemblage. Elle ne signifie pas que chaque CPU grand public est fabriqué sur la même ligne ni qu’il utilise les mêmes mémoires que les accélérateurs de serveurs.

De 2020 à 2025, les prix de lancement évoluent selon la gamme

Une comparaison cohérente consiste à garder la même devise, le même marché et le même indicateur. Les annonces américaines de NVIDIA donnent les repères suivants pour les versions de base des familles concernées, sans variantes Ti ou Super :

Lancement Gamme 80 Prix de départ Gamme 90 Prix de départ 2020 RTX 3080, 10 Go 699 $ RTX 3090 1 499 $ 2022 RTX 4080, 16 Go 1 199 $ RTX 4090 1 599 $ 2025 RTX 5080 999 $ RTX 5090 1 999 $

Montants en dollars courants américains, hors taxes locales. Il s’agit de prix de départ annoncés, non de relevés en magasin ni de prix actuels.

Les gammes ne suivent pas la même trajectoire. Versions de base, hors Ti et Super. Les segments relient des lancements, pas des observations annuelles. Sources : NVIDIA ; calculs Libnanews.

La gamme 90 progresse ainsi de 33,4 % entre les lancements de 2020 et de 2025. La gamme 80 augmente de 42,9 % sur cette période, mais recule de 16,7 % entre 2022 et 2025. Ces calculs mesurent l’évolution du ticket d’entrée dans des gammes commerciales. Les performances, la mémoire et les architectures changent : ils ne mesurent ni le prix d’une puissance constante ni une inflation corrigée de la qualité.

Le contraste est encore plus net entre les deux derniers lancements. La gamme 80 baisse de 200 dollars, tandis que la gamme 90 augmente de 400 dollars, soit 25 %. Un même fabricant peut donc réduire le ticket d’entrée d’une famille et relever celui de sa gamme supérieure. Additionner ces variations sans tenir compte des quantités vendues ne donnerait pas un indice représentatif du marché.

Chez Intel, des baisses ponctuelles et un prix moyen en hausse

Le 6 mai 2025, Intel annonce une réduction du prix conseillé de son Core Ultra 7 265K en boîte, de 399 à 299 dollars, soit environ 25 %. Ce précédent montre que la concurrence et le repositionnement d’une gamme peuvent faire baisser un CPU malgré des contraintes industrielles.

Le 11 mars 2026, Intel annonce ensuite les Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus à partir de 299 et 199 dollars, pour une disponibilité le 26 mars. Au 8 novembre, les fiches officielles affichent respectivement des « Recommended Customer Price » de 339 à 349 dollars et de 219 à 229 dollars.

Ces repères correspondent à des indicateurs tarifaires distincts. Leur écart ne suffit pas, à lui seul, à mesurer une hausse du prix payé pour un produit identique. Intel précise que son RCP est indicatif et ne constitue pas une offre formelle. Le montant réellement payé dépend encore du vendeur, de la version, des promotions et des conditions locales.

Pourquoi le silicium peut coûter plus cher

La fabrication commence sur des wafers, des disques sur lesquels sont gravées de nombreuses puces. Le coût de la partie silicium dépend du prix du wafer traité, de la surface occupée par chaque circuit et du nombre de circuits exploitables. Une puce plus grande ou un rendement de fabrication plus faible peut augmenter le coût unitaire. Une gravure plus avancée ne garantit donc pas, à elle seule, une baisse du prix de chaque composant.

AMD identifie les rendements, la capacité disponible, les délais et les prix de ses sous-traitants parmi ses risques industriels. L’entreprise indique aussi dépendre de TSMC pour les wafers de ses microprocesseurs et GPU gravés en 7 nanomètres ou moins. Cette concentration rend les conditions de production d’un nombre limité de fournisseurs particulièrement importantes.

TSMC confirme l’ampleur de l’effort industriel : le 15 octobre 2026, le fondeur maintient une prévision de budget d’investissement annuel de 60 à 64 milliards de dollars. Il signale également des coûts plus élevés dans ses usines étrangères et un effet défavorable du démarrage du 2 nanomètres sur sa marge. Ces éléments expliquent les pressions sur les coûts ; ils ne permettent pas de calculer la part exacte répercutée dans un CPU donné.

Le packaging et la mémoire deviennent déterminants

La gravure n’est qu’une étape. Le packaging relie les différentes puces entre elles et au reste du système. Les procédés avancés doivent assurer des connexions très denses, supporter la puissance électrique et préserver la qualité du produit final. TSMC décrit notamment son procédé CoWoS comme un moyen d’intégrer des puces logiques et de la mémoire HBM sur un support d’interconnexion.

La mémoire HBM, utilisée dans des accélérateurs, ne doit pas être confondue avec la DDR des ordinateurs ni avec la GDDR des cartes graphiques grand public. Les marchés sont liés par les investissements des fabricants, mais les produits et les prix restent distincts. Le 30 septembre 2026, Micron indique avoir conclu des accords couvrant la très grande majorité de ses volumes de HBM en bits pour l’année calendaire 2027, avec des hausses de prix importantes sur un an. Le groupe prévoit la première production de wafers de sa nouvelle usine d’Idaho à la mi-2027 : une capacité supplémentaire ne se crée pas instantanément.

Décomposition qualitative : les coûts et leur poids changent selon le produit. Aucun pourcentage de coût par composant n’est publié ici faute de données vérifiables propres à chaque référence.

La demande, la gamme et la marge comptent aussi

Un prix de vente ne se déduit pas mécaniquement de l’addition des composants. Il finance aussi la conception, les logiciels, les tests, la garantie et les frais commerciaux. Il dépend enfin de la concurrence et de ce que les acheteurs acceptent de payer. Une pénurie peut renforcer le pouvoir de fixation des prix ; un stock excédentaire ou un concurrent plus agressif peut produire l’effet inverse.

L’indicateur de prix moyen doit être interprété avec la même prudence. Intel annonce au troisième trimestre 2026 une hausse de 54 % du prix moyen de ses CPU pour serveurs, principalement liée à une proportion accrue de produits haut de gamme. Ce chiffre ne signifie pas que chaque modèle de processeur pour serveur a augmenté de 54 %.

Une entreprise peut ainsi dépenser davantage parce qu’un composant identique devient plus cher, parce qu’elle achète une configuration plus puissante ou parce qu’elle doit compléter son équipement. Ces trois situations nécessitent des comparaisons différentes. Un CPU moins cher peut même accompagner une facture totale plus élevée si la mémoire, la carte mère ou le stockage augmentent.

Comparer le coût de la plateforme complète

Pour renouveler un ordinateur, il faut donc rapprocher le coût du CPU de celui de la plateforme complète et du travail à réaliser. Pour un serveur d’IA, la comparaison doit aussi intégrer la mémoire, le réseau, la consommation et les frais d’exploitation. La bonne question économique devient : combien coûte la capacité utile dont l’acheteur a besoin ?

La première production annoncée pour l’usine Micron de l’Idaho reste prévue à la mi-2027. Pour les acheteurs, l’effet de ces investissements dépendra ensuite des volumes réellement disponibles et de leur destination : mémoire grand public, serveurs ou accélérateurs. Une capacité annoncée ne constitue pas encore une baisse de prix au comptoir.

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