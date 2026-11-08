Gaza : une frappe à Khan Younès fait deux morts

Deux Palestiniens, dont une femme, ont été tués le 8 novembre 2026 à l’ouest de Khan Younès, selon une source médicale et les secours de Gaza. Un drone israélien aurait frappé un groupe de personnes près des tours Taiba. Plusieurs blessés sont également signalés. La Défense civile indique avoir transporté les corps au complexe médical Nasser. Le nombre précis de blessés et les circonstances détaillées du bombardement restent à établir, dans un territoire où les secours répondent aussi aux conséquences des pluies.

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Deux Palestiniens, dont une femme, ont été tués dimanche 8 novembre 2026 dans une frappe israélienne à l’ouest de Khan Younès. Une source médicale citée par une agence de presse fait également état de plusieurs blessés. Selon ce témoignage, un drone a frappé un groupe de personnes près des tours Taiba, dans le sud de la bande de Gaza.

Une frappe à Khan Younès, près des tours Taiba

Les informations recueillies localement situent le bombardement dans le secteur d’Al-Mawasi, à l’ouest de la ville. Les services d’ambulance et d’urgence de Gaza ont annoncé deux morts et des blessés. Ce bilan rejoint celui rapporté par la source médicale, sans permettre encore d’établir un nombre précis de personnes blessées.

D’après les déclarations de la Défense civile rapportées par une agence de presse palestinienne, ses équipes ont récupéré les corps d’un homme et d’une femme. Elles les ont transportés au complexe médical Nasser, à Khan Younès.

Les comptes rendus disponibles ne permettent pas de préciser la cible militaire éventuelle du bombardement. La nature exacte des blessures et le bilan définitif restent à établir. Aucune explication israélienne sur cette frappe n’a été identifiée dans les informations consultées.

Cette attaque intervient alors que les secours de Gaza répondent aussi aux conséquences des fortes pluies du 7 novembre. L’eau a envahi de nombreux abris de déplacés et détérioré leur literie. Les besoins en hébergement et en matériel de secours étaient déjà importants avant cet épisode météorologique.

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