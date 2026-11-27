Absent pour des raisons de santé selon sa défense, Ahmad al-Assir n’a pas été entendu le 26 novembre. L’audience a été renvoyée au 27 avril 2027 et aucune remise en liberté n’a été annoncée.

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La Cour de cassation militaire a reporté au 27 avril 2027 l’audience consacrée à Ahmad al-Assir et à plusieurs autres prévenus dans le dossier des affrontements d’Abra de 2013. L’audition prévue jeudi 26 novembre n’a pas eu lieu : la défense a invoqué l’état de santé d’Ahmad al-Assir pour expliquer son absence. Le renvoi n’a pas tranché la demande de mise en liberté présentée par ses avocats.

Le report concerne l’audition, pas le jugement au fond

La juridiction devait entendre Ahmad al-Assir dans une procédure qui se poursuit plus de treize ans après les affrontements meurtriers d’Abra, près de Saïda. L’un de ses avocats, Mohammad Sablouh, a indiqué à l’audience que son client n’était pas en état de comparaître. La cour a fixé une nouvelle date. Elle n’a pas rendu de décision sur les faits le 26 novembre.

Cette distinction compte dans un dossier où plusieurs étapes se superposent. La défense rappelle que le jugement rendu en 2017 dans l’affaire Abra a été cassé en 2018. Les actes débattus devant la Cour de cassation militaire portent sur la poursuite de cette procédure. L’absence à une audience et son report ne modifient pas, en eux-mêmes, le statut judiciaire du prévenu.

Ce que la défense demande au titre de la loi de 2026

Les avocats réclament la mise en liberté en invoquant la loi d’amnistie n° 70 du 4 septembre 2026. Son article 5 vise les personnes poursuivies pour des faits antérieurs au 1er mars 2026 qui n’ont fait l’objet d’aucun jugement et dont la détention dépasse douze années pénitentiaires au sens du texte. Lorsque cette disposition s’applique, le procès se poursuit malgré la libération.

La défense soutient que la cassation du jugement antérieur permet de faire entrer le dossier dans ce cadre. C’est un argument soumis aux juges, non une conclusion acquise. Les comptes rendus de la procédure font état d’un rejet antérieur et d’une demande de mise en liberté présentée par les avocats ; aucune décision ordonnant une sortie n’a été annoncée à l’issue de l’audience du 26 novembre. La date du 27 avril est celle de la prochaine audience annoncée, pas celle d’une libération ni d’un verdict.

Illustration : Le palais de justice de Beyrouth, photo d’archives Libnanews, illustration générale. Cette image ne représente pas l’audience de la Cour de cassation militaire.

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