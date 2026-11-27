Le barème du 27 novembre ramène les 20 litres de sans-plomb 95 à 2 158 000 livres et le mazout à 2 295 000 livres. La bouteille de gaz reste à 1 625 000 livres.

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Le barème du 27 novembre ramène les 20 litres de sans-plomb 95 à 2 158 000 livres et le mazout à 2 295 000 livres. La bouteille de gaz reste à 1 625 000 livres.

La Direction générale du pétrole a abaissé vendredi 27 novembre les prix de l’essence et du mazout au Liban. Par rapport au barème de mardi, les deux types d’essence reculent de 84 000 livres libanaises par bidon de 20 litres. Le mazout baisse de 102 000 livres pour le même volume. La bouteille de gaz domestique de 10 kilos conserve son prix.

Les prix fixés le 27 novembre

Essence 95 octane : 2 158 000 LL les 20 litres, soit 107 900 LL le litre.

les 20 litres, soit 107 900 LL le litre. Essence 98 octane : 2 176 000 LL les 20 litres, soit 108 800 LL le litre.

les 20 litres, soit 108 800 LL le litre. Mazout : 2 295 000 LL les 20 litres, soit 114 750 LL le litre.

les 20 litres, soit 114 750 LL le litre. Gaz domestique : 1 625 000 LL la bouteille de 10 kg, sans changement.

4 200 livres de moins par litre d’essence

La baisse de vendredi représente 4 200 livres par litre d’essence et 5 100 livres par litre de mazout. À volume identique, un plein de 40 litres d’essence coûte donc 168 000 livres de moins qu’au barème du 24 novembre. L’écart entre les deux indices d’octane ne change pas : 18 000 livres pour 20 litres.

C’est la deuxième baisse de la semaine. Mardi, les 20 litres avaient déjà diminué de 49 000 livres pour l’essence et de 48 000 livres pour le mazout. Entre le barème du vendredi 20 et celui du vendredi 27 novembre, le recul cumulé atteint 133 000 livres pour l’essence et 150 000 livres pour le mazout. Le prix du gaz a baissé de 11 000 livres mardi et n’a pas bougé depuis.

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