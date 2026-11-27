Un bâtiment a été touché vendredi dans cette ville de la province de Taëz, selon les autorités houthies, qui attribuent la frappe à l’Arabie saoudite. Le bilan reste provisoire et n’a pas été confirmé indépendamment.

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Un bâtiment a été touché vendredi dans cette ville de la province de Taëz, selon les autorités houthies, qui attribuent la frappe à l’Arabie saoudite. Le bilan reste provisoire et n’a pas été confirmé indépendamment.

Au moins onze personnes, dont des enfants, ont été tuées vendredi 27 novembre à Al-Turba, dans le sud-ouest du Yémen, selon le ministère de la Santé contrôlé par les Houthis. Son porte-parole, Anees al-Asbahi, a déclaré qu’un bâtiment abritant un cinéma et dont une partie servait de logement avait été touché tôt dans la matinée.

Un bilan encore provisoire

Le porte-parole n’a pas précisé combien d’enfants figuraient parmi les victimes. Un premier compte rendu local faisait état de huit corps retrouvés et de trois personnes encore recherchées sous les décombres. Ces chiffres ne constituent pas un décompte indépendant et ne doivent pas être ajoutés au bilan annoncé par le ministère.

Les autorités houthies imputent la frappe à l’Arabie saoudite. La coalition conduite par Riyad n’avait pas publiquement réagi à cette accusation au moment de la publication. Ni le bilan ni l’attribution de la frappe n’ont pu être vérifiés de manière indépendante.

Riyad avait annoncé une attaque contre sa raffinerie de Jazan

Jeudi, le porte-parole de la coalition saoudienne, Turki al-Malki, avait annoncé qu’une attaque attribuée aux Houthis avait touché la raffinerie de Jazan, dans le sud-ouest du royaume. Les autorités saoudiennes ont annoncé la mort d’un travailleur népalais. La coalition a promis une réponse militaire, sans établir de lien public entre cette déclaration et la frappe signalée le lendemain à Al-Turba.

Cette annonce intervient alors que le responsable humanitaire de l’ONU, Tom Fletcher, a demandé un accès durable aux civils dans la région de Taëz. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a indiqué cette semaine que le plan humanitaire pour le Yémen n’avait reçu qu’environ 23 % des 2,16 milliards de dollars prévus.

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