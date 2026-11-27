Le ministère britannique du Travail et des Retraites a suspendu plusieurs services en ligne le 27 novembre. Selon lui, les versements réguliers des pensions et allocations ne sont pas touchés.

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Le ministère britannique du Travail et des Retraites a suspendu plusieurs services en ligne le 27 novembre. Selon lui, les versements réguliers des pensions et allocations ne sont pas touchés.

Le ministère britannique du Travail et des Retraites (DWP) a annoncé vendredi 27 novembre avoir mis hors ligne, par précaution, une partie de ses services numériques après avoir détecté un incident informatique. La mesure concerne l’accès à certaines démarches, mais le ministère assure qu’elle ne touche pas les versements réguliers des allocations et des pensions.

Pas de date de rétablissement annoncée

Le ministère dit enquêter avec le National Cyber Security Centre et le centre gouvernemental de coordination des incidents informatiques. Dans son premier avis, il ne fournit ni liste exhaustive des démarches concernées, ni heure de réouverture. Il ne dit pas non plus si des données personnelles ont été consultées ou copiées.

Pour les bénéficiaires, le ministère distingue deux situations : une démarche peut être inaccessible sur le portail alors que le paiement habituel reste prévu. Si un service ne répond pas, le DWP demande de réessayer plus tard. Il ne demande pas aux usagers de modifier leurs coordonnées bancaires pour recevoir le prochain versement.

Accéder aux services sans passer par un lien reçu

Pour retrouver une démarche, les usagers peuvent passer directement par GOV.UK. Le ministère avertit qu’il n’enverra pas de message demandant de transmettre des coordonnées bancaires ou de cliquer sur un lien. Son communiqué confirme le maintien des paiements réguliers, sans fixer de calendrier pour les dossiers qui nécessitent une nouvelle démarche en ligne.

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