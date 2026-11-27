Les cadets ouvrent le programme mercredi, les juniors suivent jeudi, puis les moins de 23 ans combattent samedi et dimanche. L’annonce libanaise et un guide international divergent encore sur la salle.

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Les cadets ouvrent le programme mercredi, les juniors suivent jeudi, puis les moins de 23 ans combattent samedi et dimanche. L’annonce libanaise et un guide international divergent encore sur la salle.

Le Liban accueillera trois rendez-vous de judo au début du mois de décembre. Le calendrier de la Fédération internationale (IJF) fixe la Coupe d’Asie cadets au mercredi 2 décembre, celle des juniors au jeudi 3 et le championnat d’Asie des moins de 23 ans aux samedi 5 et dimanche 6. Les trois épreuves ont des tableaux distincts, y compris pour les judokas qui figurent sur plusieurs listes.

Champville annoncé au Liban, Jounieh dans les documents internationaux

L’annonce des organisateurs au Liban donne la salle de Champville, à Dik el-Mehdi, pour les trois compétitions. L’IJF les enregistre sous le nom de Jounieh et le guide des moins de 23 ans, daté de septembre, indique le stade de Jounieh. Ce document prévoit des éliminatoires à 10 h et les finales à 17 h les samedi et dimanche, sous réserve de modifications. Ces horaires ne valent pas pour les deux coupes et ne précisent ni la billetterie ni les conditions d’accès du public. La fédération libanaise doit présenter l’événement lundi 30 novembre à 17 h à Maameltein : la salle définitive et les modalités d’accès restent à confirmer avant de se déplacer.

Les noms inscrits dans les listes de l’IJF

Parmi les Libanais inscrits chez les cadets figurent Botrous Tarabay (–73 kg) et Angelo Kdeissy (–90 kg). Chez les juniors, les listes comprennent Yara Tarabay (–70 kg) et Diego et Yoshido El Saikaly (–81 kg). La liste des moins de 23 ans comprend notamment Aquilina Chayeb (–78 kg), Yara Tarabay, Kevin Kammoun (–73 kg), Michael Kammoun (–66 kg), Diego et Yoshido El Saikaly et Angelo Kdeissy.

L’ordre des combats et les adversaires ne sont pas déduits de ces inscriptions : ils seront fixés au tirage, sous réserve des pesées. Le guide des moins de 23 ans répartit les catégories sur deux jours. Les –66 kg et –73 kg masculins sont annoncés le samedi ; les –81 kg et –90 kg masculins ainsi que les –70 kg et –78 kg féminins sont au programme du dimanche.

Photo d’archives : un combat au Grand Slam d’Abou Dhabi (IJF). Elle ne montre pas la compétition annoncée au Liban.

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