La cour d’appel de Paris a maintenu le renvoi pour les faits présumés du 7 août 2018 et prononcé un non-lieu pour ceux du 13 août. L’acteur conteste l’accusation ; sa défense envisage un pourvoi.

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La cour d’appel de Paris a maintenu le renvoi pour les faits présumés du 7 août 2018 et prononcé un non-lieu pour ceux du 13 août. L’acteur conteste l’accusation ; sa défense envisage un pourvoi.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a décidé jeudi 26 novembre que Gérard Depardieu serait renvoyé devant la cour criminelle départementale pour un viol présumé sur la comédienne Charlotte Arnould, le 7 août 2018. Les magistrats n’ont pas confirmé l’intégralité de l’ordonnance de mise en accusation : ils ont prononcé un non-lieu pour le second épisode dénoncé, daté du 13 août 2018. Aucune date d’audience n’a été annoncée à ce stade.

Ce que la cour a retenu

L’ordonnance rendue en août 2025 portait sur deux faits que Charlotte Arnould disait avoir subis au domicile parisien de l’acteur. La cour ne maintient le renvoi que pour le premier. La décision ne tranche pas la culpabilité de Gérard Depardieu, qui bénéficie de la présomption d’innocence dans ce dossier. Les motifs du non-lieu pour le second épisode n’avaient pas été rendus publics au moment des premières réactions.

La comédienne avait porté plainte en 2018. Le parquet de Paris avait classé l’enquête préliminaire en juin 2019. Elle avait ensuite déposé une nouvelle plainte, qui a conduit à l’ouverture d’une instruction judiciaire. Gérard Depardieu a été mis en examen en décembre 2020, puis a contesté son renvoi en 2025. La chambre de l’instruction a examiné le recours le 17 septembre 2026.

La défense envisage un pourvoi

Gérard Depardieu conteste l’accusation et affirme que les relations étaient consenties. Son avocat, Me David-Olivier Kaminski, a indiqué que la défense examinerait la possibilité d’un pourvoi en cassation après avoir reçu l’arrêt. À ce stade, il a évoqué l’éventualité d’un recours, sans annoncer son dépôt.

Me Carine Durrieu Diebolt, avocate de Charlotte Arnould, a dit sa cliente soulagée qu’un procès puisse se tenir, malgré le non-lieu pour le second épisode. Cette procédure est distincte de celle des Volets verts, qui portait sur des agressions sexuelles commises en 2021 lors d’un tournage et dans laquelle l’acteur a renoncé en novembre à contester sa condamnation de première instance.

Couverture : Gérard Depardieu au Festival de Cannes en 2015, photo d’archive. Georges Biard / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, recadrage et titrage Libnanews sous la même licence.

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