Le député du Hezbollah conteste l’ingérence dénoncée par Joseph Aoun. Il affirme que Téhéran veut donner la priorité au Liban dans d’éventuels pourparlers avec Washington. Beyrouth n’a annoncé aucun mandat en ce sens.

Lire l'article Stop

Le député du Hezbollah Hassan Ezzeddine a nié mercredi 25 novembre toute ingérence iranienne dans les affaires du Liban. Il a aussi attribué à Téhéran la volonté de placer le dossier libanais en tête d’éventuelles discussions avec Washington. Cette affirmation ne vaut pas annonce de négociations, et ne donne pas à l’Iran mandat de parler au nom de Beyrouth.

Le député invoque la reconstruction après 2006

Hassan Ezzeddine s’exprimait lors d’un hommage à l’éducateur Ghazi Ali Hammoud, organisé par le Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Le député de la Fidélité à la résistance a rejeté toute mise sur le même plan d’Israël et de l’Iran. Il a opposé l’occupation d’une partie du territoire libanais et les destructions infligées par Israël à l’aide que l’Iran a, selon lui, apportée au Liban, notamment pour la reconstruction après la guerre de 2006.

Le député présente cette aide comme une preuve de respect mutuel. Il a affirmé que l’Iran ne s’était « jamais ingéré dans la souveraineté du Liban ». Il a en outre prêté aux autorités iraniennes l’intention de faire du Liban une priorité dans de futurs échanges avec les États-Unis. Il n’a fourni ni calendrier de pourparlers ni document donnant au Liban une place prévue dans leur ordre du jour.

À Baabda, une distinction entre l’Iran et les acteurs mis en cause

Le 21 novembre, dans son discours pour l’Indépendance, Joseph Aoun n’avait pas désigné la population iranienne ni condamné les relations entre les deux pays. Il avait mis en cause certaines composantes influentes du régime iranien, auxquelles il reproche d’agir au Liban par l’intermédiaire d’armes et d’un pouvoir de décision qui échappent à l’État. Le président avait en même temps exprimé le souhait de relations d’amitié et de respect mutuel avec l’Iran.

Le différend ne porte donc pas seulement sur la nature de l’aide reçue. Il porte sur la capacité de Beyrouth à arrêter sa propre politique de défense et à engager le pays dans des négociations. Le Conseil des ministres a réaffirmé le 22 octobre que le choix de la guerre ou de la paix relevait de l’État. La position exprimée par Ezzeddine ne modifie ni cette décision ni le cadre officiel des démarches diplomatiques libanaises.

Photo d’illustration : portrait d’archive de Joseph Aoun. © Archives Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews