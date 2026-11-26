Bangchak a arrêté les unités de production de sa raffinerie de Phra Khanong jeudi 26 novembre. Neuf personnes ont été blessées, selon l’exploitant. Le feu est éteint ; son origine reste à établir.

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Bangchak a arrêté les unités de production de sa raffinerie de Phra Khanong jeudi 26 novembre. Neuf personnes ont été blessées, selon l’exploitant. Le feu est éteint ; son origine reste à établir.

Un incendie a interrompu jeudi la production à la raffinerie Bangchak de Phra Khanong, dans l’est de Bangkok. L’exploitant situe le départ de feu vers 14 h 45, heure locale, et indique qu’il a été éteint environ une demi-heure plus tard. Des habitants à proximité ont été invités à s’éloigner pendant l’intervention. Le département thaïlandais chargé de la prévention des catastrophes a ensuite annoncé que le feu était éteint.

Bangchak a fait état de neuf blessés parmi le personnel dans son bilan de jeudi. Deux avaient pu rentrer chez eux au moment du communiqué. L’entreprise n’a pas détaillé dans ce bilan l’état des sept autres.

L’enquête doit établir l’origine du feu

L’exploitant a annoncé l’arrêt de toutes les unités de production du site. Selon ses premiers constats, l’incendie s’est déclaré dans une unité d’hydrocraquage, utilisée pour transformer des fractions lourdes du pétrole en produits plus légers. Il s’agit de l’emplacement identifié à ce stade de l’enquête, pas d’une explication de l’incendie.

Bangchak indique que le service de contrôle de la pollution a procédé en fin d’après-midi à des mesures de la qualité de l’air aux alentours. Selon le compte rendu de l’entreprise, les valeurs relevées au moment de ce contrôle étaient dans les limites normales.

Pas de date annoncée pour la reprise

Phra Khanong est l’une des deux raffineries de Bangchak et dispose, selon l’exploitant, d’une capacité maximale de 120 000 barils par jour. Ce chiffre mesure ce que le site peut théoriquement traiter ; il ne correspond pas à un volume de production perdu jeudi. L’entreprise n’a pas communiqué dans son bilan de date de redémarrage ni de chiffre sur les livraisons qui seraient affectées.

Couverture : raffinerie Bangchak de Phra Khanong, Bangkok, avril 2023. Supanut Arunoprayote / Wikimedia Commons, CC BY 4.0, recadrage et titrage Libnanews. La photo ne montre pas l’incendie.

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