Gregor Smith annonce son départ pour raisons de santé. Le gouvernement écossais a commandé un examen indépendant de la réponse aux alertes sur la chirurgie du foie, du pancréas et des voies biliaires à Aberdeen.

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Gregor Smith annonce son départ pour raisons de santé. Le gouvernement écossais a commandé un examen indépendant de la réponse aux alertes sur la chirurgie du foie, du pancréas et des voies biliaires à Aberdeen.

Gregor Smith a annoncé jeudi 26 novembre qu’il quittait son poste de médecin-chef de l’Écosse. Il a invoqué des raisons de santé dans un communiqué, au lendemain de son audition devant la commission de la santé du Parlement écossais. Le chef du gouvernement, John Swinney, a dit respecter sa décision. Smith assurait l’intérim depuis avril 2020, avant d’être nommé au poste en décembre de la même année.

Une enquête sur les alertes, et sur leur traitement

La controverse porte sur les opérations du foie, du pancréas et des voies biliaires à l’Aberdeen Royal Infirmary, un établissement de NHS Grampian. Le gouvernement écossais a annoncé le 21 novembre un examen indépendant de la manière dont les responsables ont traité les alertes. Cet examen inclura un rapport de 2022 sur des décès après des interventions. Il doit remonter jusqu’en 2012, date des premiers signalements que le gouvernement a citée devant le Parlement.

Le 24 novembre, la ministre écossaise de la Santé Angela Constance a précisé qu’un juriste de rang King’s Counsel, indépendant du gouvernement et du service de santé, devait conduire l’examen et arrêter son mandat définitif. Le travail doit établir ce que le service hospitalier et les autorités savaient, à quelles dates, et si les décisions prises ont répondu aux alertes. Il portera aussi sur les risques qui subsistent pour les patients.

La démission ne préjuge pas des conclusions

Smith a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’examen montre que ses conseils sur le dossier avaient été conformes à son rôle de médecin-chef. Cette fonction conseille les ministres écossais sur les questions de santé publique. L’annonce du départ ne permet pas de conclure sur le traitement des alertes ni d’attribuer des responsabilités. Le gouvernement n’avait pas encore rendu publics les termes définitifs de l’examen dans la communication présentée au Parlement le 24 novembre.

Couverture : Gregor Smith en septembre 2024, photo d’archive. CMOEvents / Wikimedia Commons, CC0, recadrage et titrage Libnanews.

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