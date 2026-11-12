Shuman Farms célèbre son patrimoine à HORECA Liban

Shuman Farms annonce une célébration de son patrimoine avicole à HORECA Liban, le 11 novembre 2026 à Beyrouth. Selon son communiqué, les ministres de l’Agriculture et de l’Industrie ont participé à la rencontre, ponctuée d’une démonstration culinaire du chef Maroun Chedid, autour de la marque exploitée par Vita Food SAL.

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Communiqué de Shuman Farms transmis le 12 novembre 2026.

Shuman Farms annonce avoir organisé, mercredi 11 novembre au Seaside Arena de Beyrouth, une célébration placée sous le signe de ses « 70 ans » de patrimoine avicole, dans le cadre de la 30e édition de HORECA Liban.

Selon le communiqué, les ministres de l’Agriculture, Nizar Hani, et de l’Industrie, Joe Issa El Khoury, ont assisté à cette rencontre, aux côtés des directeurs généraux des deux ministères, Louis Lahoud et Adel Al Shabab.

Une démonstration culinaire de Maroun Chedid

Sur le stand de Shuman Farms, le chef Maroun Chedid a préparé et servi une sélection de plats à base de poulet de la marque. L’entreprise indique avoir réuni des membres de la famille Shuman, du conseil d’administration et de l’équipe de Vita Food, ainsi que des clients, partenaires, chefs, hôteliers et restaurateurs.

Une histoire familiale commencée dans la Békaa

Shuman Farms situe ses origines en 1955, lorsque Hassan Shuman, père de Nabil Shuman, a lancé une activité de production de volaille dans une ferme de la vallée de la Békaa. La marque est aujourd’hui exploitée par Vita Food SAL et approvisionne, selon l’entreprise, les ménages, les supermarchés, les restaurants et les traiteurs libanais.

« Mon père a lancé cette aventure dans la Békaa en 1955. Aujourd’hui, nous sommes fiers de perpétuer son héritage, avec la qualité, la traçabilité et l’innovation au cœur de ce que nous faisons », déclare Nabil Shuman, directeur général de Vita Food SAL, dans le communiqué.

« Cette célébration est aussi l’occasion de remercier notre équipe Shuman, nos éleveurs, nos clients et nos partenaires, dont la confiance a permis à Shuman Farms de grandir au fil des années. »

Une gamme destinée aux ménages et aux professionnels

L’entreprise présente une gamme de poulets entiers frais et de découpes conditionnées pour les ménages et les cuisines professionnelles. Elle met en avant ses engagements en matière de qualité, de traçabilité et d’innovation et indique que son site de Roumieh est certifié ISO 22000:2018 pour ses activités de volaille fraîche.

Selon Shuman Farms, les produits de la marque sont distribués dans les grandes enseignes de supermarchés au Liban et fournis aux restaurants, hôtels et traiteurs.

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