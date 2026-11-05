Aide américaine à Israël : la facture des armes

L’aide américaine à Israël finance des commandes dont les échéances dépassent 2028. Entre F-15, F-35 et Apache, arrêter les subventions ne supprimerait ni les contrats ni la dépendance. Analyse des montants, des calendriers et des options pour répartir la facture entre Washington et le budget israélien dans les années suivantes.

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L’aide américaine à Israël pourrait changer de forme bien avant que les armes déjà commandées aient été livrées. C’est le principal obstacle à une rupture rapide du financement annoncé par Donald Trump. Les achats militaires suivent des calendriers industriels, contractuels et budgétaires bien plus longs que celui d’une déclaration présidentielle. Réduire les subventions reste un choix politique possible. Il oblige cependant à décider qui réglera les échéances, quels programmes seront maintenus et à quel prix les autres pourraient être ralentis.

Le 3 novembre, le président américain a annoncé vouloir mettre fin à l’aide annuelle à partir de 2027. Il souhaite cependant continuer à vendre des armes à Israël. Les modalités de cette transition restent à préciser. Au-delà de cette annonce, déjà traitée par Libnanews, le dossier des commandes révèle une relation plus difficile à dénouer qu’un simple versement annuel.

Selon une enquête du Wall Street Journal publiée le 5 novembre, environ 10 milliards de dollars resteraient à financer après 2028. Le journal cite une lettre du Département d’État au représentant Joaquin Castro, décrivant les commandes israéliennes au 1er avril. Ces échéances pourraient mobiliser l’aide américaine, des ressources israéliennes ou les deux. Elles ne constituent donc pas une nouvelle dette automatiquement américaine.

Ce que couvre réellement l’aide américaine à Israël

Le cadre actuel remonte au protocole d’accord signé en septembre 2016. Il porte sur les exercices budgétaires américains 2019 à 2028 et prévoit 38 milliards de dollars. Les subventions du programme Foreign Military Financing, ou FMF, représentent 33 milliards. Les 5 milliards restants concernent la défense antimissile. Le rythme annuel de référence atteint 3,3 milliards pour les achats militaires et 500 millions pour les programmes antimissiles. Soit 3,8 milliards au total.

Les 38 milliards représentent l’ensemble de cette décennie. Ils ne constituent pas une réserve encore intacte dans laquelle Israël pourrait puiser aujourd’hui. Le protocole est par ailleurs un engagement politique, non un traité garantissant automatiquement chaque versement. Les montants restent soumis aux crédits votés par les parlementaires. Le service de recherche du Congrès, le CRS, le rappelle dans une note du 4 juin 2026.

Les exercices américains se terminent le 30 septembre. Une suppression annoncée pour l’année civile 2027 ne se superpose donc pas exactement aux exercices 2027 et 2028 du protocole. Pour mesurer une réduction, il faudra connaître sa date d’effet, les crédits concernés et le traitement des fonds déjà affectés. La décision sur les nouvelles subventions et le règlement des engagements antérieurs constituent deux opérations distinctes.

À cette architecture s’ajoutent des financements exceptionnels. La loi supplémentaire du 24 avril 2024 a notamment ouvert 3,5 milliards de dollars de FMF. Elle prévoit aussi 5,2 milliards pour les défenses antimissiles et laser, dont 1,2 milliard pour Iron Beam. D’autres lignes du texte concernent des stocks ou des opérations américains. Additionner tout le paquet en le présentant comme de l’argent directement versé à Israël fausserait donc l’analyse.

Commander aujourd’hui avec les recettes attendues demain

L’origine du décalage se trouve dans le financement pluriannuel des achats. Grâce au mécanisme appelé cash flow financing, Israël peut programmer les paiements d’une acquisition sur plusieurs années. Il anticipe de futures dotations FMF, au lieu d’en acquitter immédiatement la totalité. Cette souplesse permet de réserver des capacités de production et d’engager des programmes dont la livraison prendra longtemps.

Le CRS décrit également, pour certains achats de F-35, un dispositif de paiements différés faisant intervenir un consortium bancaire dirigé par Citibank. Le constructeur reçoit son paiement tandis que les échéances sont étalées selon un calendrier convenu. Cette organisation rapproche le rythme du financement de celui des ressources attendues. Elle ne fait pas disparaître la facture si les subventions futures sont réduites.

Il existe même un arrangement spécifique pour les ventes qui dépassent la durée du protocole actuel ou son enveloppe de 33 milliards de FMF. Ce Special Billing Arrangement permet de mobiliser des réserves nationales israéliennes, notamment pour couvrir des responsabilités financières liées à une éventuelle résiliation. Le système prévoit donc déjà que certaines obligations puissent reposer sur Israël plutôt que sur de nouveaux dons américains.

La distinction est décisive. Une commande ne prouve pas que Washington a promis d’en payer chaque échéance. Elle ne prouve pas davantage que le Congrès a déjà voté les crédits correspondants. Elle montre, en revanche, qu’une anticipation de financement a été incorporée à la planification militaire. Modifier cette anticipation impose de refaire le calendrier financier, avec des conséquences possibles sur les autres dépenses de défense.

Le F-15 illustre le piège des additions

Le programme F-15IA permet de comprendre pourquoi les chiffres des ventes d’armes doivent être maniés avec précaution. En août 2024, les États-Unis ont notifié au Congrès une vente possible estimée à 18,82 milliards de dollars. Son périmètre comprenait jusqu’à 50 avions neufs, la modernisation de 25 F-15I existants, des équipements et du soutien. Une notification de cette nature ouvre la voie à une transaction. Elle ne certifie pas une commande ferme de la totalité annoncée.

En novembre 2024, le ministère israélien de la Défense a annoncé un accord de 5,2 milliards de dollars pour 25 F-15. Il comprend une option pour 25 autres. Les livraisons étaient prévues à partir de 2031, à raison de quatre à six appareils par an. Le calendrier dépassait donc déjà de plusieurs années l’expiration du protocole d’aide actuel.

Une autre étape est apparue le 29 décembre 2025. Boeing a reçu un contrat américain plafonné à 8,5777 milliards de dollars. Il porte sur 25 F-15IA et une option de 25 appareils supplémentaires. Le contrat couvre notamment la conception, l’intégration, les essais, la production et la livraison, avec un achèvement prévu fin 2035. Au moment de l’attribution, 840 millions de dollars de fonds FMS étaient engagés. Ce chiffre ne désigne pas nécessairement une somme déjà décaissée.

Ces trois montants ne doivent pas être additionnés : ils renvoient à différentes étapes et à des périmètres différents du même programme. Les documents publics ne permettent pas de rapprocher intégralement les deux derniers chiffres. Ils établissent en revanche une réalité solide : une partie de la relation d’armement est organisée jusqu’au milieu de la prochaine décennie.

Des accords signés, des options et des livraisons

Les autres programmes confirment cet étalement. En juin 2024, Israël a signé une lettre d’offre et d’acceptation pour 25 F-35 supplémentaires, avec maintenance et soutien. Le montant atteint environ 3 milliards de dollars, financés par l’aide américaine. Les livraisons de cette tranche doivent commencer en 2028, au rythme annoncé de trois à cinq appareils par an.

Le cas des hélicoptères Apache montre pourquoi une autorisation ne doit pas être confondue avec l’achat finalement signé. La notification américaine du 30 janvier 2026 portait sur une vente possible de 30 AH-64E et de leur soutien pour 3,8 milliards de dollars. Le 14 octobre, le ministère israélien a annoncé un accord pour 12 appareils, attendus au début des années 2030. Son communiqué ne donne pas de prix : attribuer les 3,8 milliards aux seuls douze hélicoptères serait injustifié.

Programme Étape documentée Calendrier ou montant à retenir F-15IA Accord israélien annoncé en novembre 2024 pour 25 avions, avec option 5,2 milliards de dollars ; premières livraisons annoncées en 2031 F-35 Accord signé en juin 2024 pour 25 avions supplémentaires Environ 3 milliards de dollars ; livraisons à partir de 2028 AH-64E Apache Accord annoncé en octobre 2026 pour 12 hélicoptères Montant non publié ; livraisons au début des années 2030 KC-46 Six ravitailleurs sous contrat selon Boeing en mai 2026 Première livraison annoncée le 27 mai 2026

Ces éléments décrivent des programmes et des étapes différents. Ils ne constituent pas un calcul du solde restant à financer.

Le 3 mai 2026, Israël a également approuvé l’acquisition d’un quatrième escadron de F-35 et d’un deuxième escadron de F-15IA. Le communiqué demandait encore de finaliser les accords. Ce seul feu vert ministériel ne suffit donc pas à établir une nouvelle commande ferme. De même, les décisions de mai et d’octobre ne peuvent pas être intégrées automatiquement à un état des engagements arrêté au 1er avril.

Arrêter les subventions ne revient pas à arrêter les livraisons

Les ventes militaires américaines suivent plusieurs étapes : notification éventuelle au Congrès, accord de vente, contrats industriels, appels de fonds, production, puis livraison. Ces étapes peuvent se chevaucher et leurs montants évoluer. Une facture peut précéder l’arrivée de l’équipement ; une livraison peut aussi intervenir après la fin de l’exercice qui a financé son achat.

L’agence américaine chargée de la coopération de défense, la DSCA, précise les règles dans son manuel financier. Des fonds FMF transférés dans le fonds fiduciaire FMS peuvent rester disponibles pour des paiements ultérieurs conformes à leur objet. Une suppression des nouveaux crédits ne viderait donc pas mécaniquement les comptes existants et n’annulerait pas, à elle seule, les commandes correspondantes.

À l’inverse, maintenir les ventes ne garantit pas leur financement par Washington. Israël pourrait continuer à acheter les mêmes appareils avec davantage de ressources nationales. Pour chaque programme, il faudrait distinguer les paiements déjà couverts de ceux reposant sur des crédits futurs. Il faudrait aussi déterminer quelles obligations survivraient à une modification du contrat.

La dépendance industrielle demeure

La dépendance financière ne résume pas la relation. L’institut de recherche SIPRI évalue la part américaine à 68 % du volume des importations israéliennes d’armements majeurs en 2021-2025. La part allemande atteint 31 %. Cet indicateur mesure des transferts d’armements majeurs, pas la part américaine de tout le budget militaire israélien ni de l’ensemble des équipements en service.

Une flotte largement américaine exige des pièces, des mises à niveau, des services de maintenance et une continuité des approvisionnements. Remplacer une subvention américaine par des fonds israéliens est une décision budgétaire. Substituer un autre avion à un appareil déjà intégré constitue une transformation militaire autrement plus longue. Le CRS relève ainsi qu’Israël pourrait rester dépendant des chaînes d’approvisionnement américaines même après une réduction de l’aide.

Le paiement sur ressources nationales n’efface pas non plus toutes les règles américaines encadrant les exportations et l’utilisation des équipements. La portée exacte des restrictions varie selon les dispositifs juridiques et les financements. Présenter l’autofinancement comme une liberté totale d’achat ou d’emploi serait donc trompeur.

Trois voies de sortie, avec des coûts différents

Une première option consisterait à organiser une extinction progressive, en distinguant les programmes déjà engagés des nouveaux achats. Les deux pays pourraient négocier un calendrier de transition donnant le temps d’absorber les échéances. Cette solution réduirait le choc immédiat, mais retarderait les économies recherchées par Washington. Elle demanderait surtout une définition précise des engagements que les crédits futurs continueraient à soutenir.

Une deuxième voie serait de remplacer les subventions par des ressources israéliennes. Le gouvernement pourrait mobiliser des recettes, réaffecter des dépenses ou rechercher des financements. Le coût ne disparaîtrait pas : il se déplacerait vers le budget national et, le cas échéant, vers des intérêts supplémentaires. Sans échéancier complet des contrats, il est impossible de chiffrer sérieusement l’effort annuel requis ou les arbitrages entre achats militaires, dépenses civiles et endettement.

La troisième option passerait par des reports, une réduction des quantités ou des résiliations. Elle pourrait alléger certains paiements futurs, mais exposerait à des coûts contractuels et à des retards capacitaires. Les règles FMS prévoient la prise en compte de responsabilités financières de résiliation. Les clauses détaillées des accords concernés n’étant pas toutes publiques, aucun montant global d’indemnités ne peut être avancé avec certitude.

La coproduction ne règle pas toutes les factures

Une coopération industrielle renforcée constitue une autre piste du débat américain. Elle remplacerait une partie des dons par des programmes conjoints, de la recherche et des achats croisés. Des dispositions en discussion dans le projet de loi d’autorisation de la défense pour 2027 (NDAA) visent à développer cette coopération. Elles ne doivent pas être présentées comme un dispositif déjà adopté ou comme un financement acquis pour les commandes antérieures.

Des projets communs existent déjà. Le CRS relève que le Congrès a voté 202 millions de dollars pour l’exercice 2026 au titre de coopérations de défense hors du protocole actuel. Cela montre qu’une relation industrielle peut emprunter plusieurs canaux budgétaires. Cela ne rend pas ces crédits interchangeables avec les milliards de subventions destinées à acquérir des appareils.

Déplacer les financements vers la recherche ou la coproduction modifierait leur destination, leur contrôle et leurs bénéficiaires. Il faudrait préciser quels projets reçoivent l’argent, quels droits technologiques sont partagés et si les crédits servent des besoins américains, israéliens ou communs. Une nouvelle enveloppe industrielle ne paierait les anciennes échéances que si les textes et les accords le permettent expressément.

La suite se jouera sur les crédits effectivement votés par le Congrès et les conditions d’un éventuel nouvel accord bilatéral. Les calendriers de paiement des contrats en cours seront tout aussi déterminants. Les commandes rendent une sortie rapide coûteuse et complexe. Elles ne rendent pas juridiquement inévitable la poursuite des subventions. Entre les deux, reste à répartir une facture dont une partie court bien au-delà de 2028.

Photo d’archive : ravitaillement d’un F-35 israélien lors de son transfert vers Israël, le 6 décembre 2016. 1st Lt. Erik D. Anthony / U.S. Air Force, via DVIDS. Domaine public. Mise en page éditoriale Libnanews assistée par IA à partir de cette photographie réelle. Photographie originale et droits. The appearance of U.S. Department of War (DoW) visual information does not imply or constitute DoW endorsement.

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