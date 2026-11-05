Enquête de Dahr el-Baïdar : deux mandats d’arrêt

L’audience du 5 novembre dans l’affaire des explosifs de Dahr el-Baïdar a débouché sur deux mandats d’arrêt contre Ali al-Kourdi et Haytham Amhaz, déjà détenus. La juge Ghada Bou Alwan les a interrogés en présence de leur avocat. Les auditions d’autres personnes poursuivies sont reportées au 17 novembre, après le dépôt d’exceptions de procédure. Le parquet militaire doit donner son avis avant une décision de la magistrate. Cette étape ne constitue pas une condamnation et ne permet pas de préjuger des responsabilités.

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Dans l’enquête de Dahr el-Baïdar, la première juge d’instruction militaire a délivré deux mandats d’arrêt, jeudi 5 novembre 2026. Ghada Bou Alwan a pris cette décision après avoir interrogé Ali al-Kourdi et Haytham Amhaz. Les deux hommes étaient déjà détenus dans l’affaire de la cargaison d’explosifs saisie dans cette région.

Les interrogatoires se sont déroulés en présence de leur avocat, Me Maan Assaad. L’agence officielle libanaise et plusieurs médias ont rapporté cette étape de l’instruction. Les mandats ont été délivrés en présence des intéressés. Ils ne constituent pas une condamnation.

Enquête de Dahr el-Baïdar : la suite fixée au 17 novembre

La magistrate a reporté au 17 novembre les interrogatoires d’autres personnes poursuivies qui ne sont pas détenues. Leur avocat a présenté des exceptions de procédure. Le parquet militaire doit les examiner et donner son avis.

La juge devra ensuite se prononcer sur ces exceptions. Les informations disponibles ne permettent pas de préjuger de sa décision sur les objections soulevées par la défense.

Cette audience était attendue après la fin des investigations préliminaires conduites par la branche des renseignements des Forces de sécurité intérieure. Le dossier transmis au parquet comprenait notamment des images de surveillance et des données téléphoniques. Leur existence ne suffit pas à établir les responsabilités individuelles.

Le rendez-vous judiciaire annoncé pour le 5 novembre a donc bien eu lieu pour les deux hommes détenus. Le nouveau point établi est la délivrance des mandats à leur encontre. Les autres auditions restent à venir.

Les personnes poursuivies demeurent présumées innocentes. Le compte rendu de l’agence officielle ne publie ni les déclarations intégrales des deux hommes ni les motifs détaillés des mandats. La prochaine audience est fixée au 17 novembre.

Illustration : siège du tribunal militaire à Beyrouth, photographie d’archives Libnanews, date de prise de vue et photographe non précisés. Habillage éditorial assisté par IA à partir de cette photographie réelle. L’image ne représente pas l’audience du 5 novembre 2026. Photographie source.

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