Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale le 5 novembre 2026, à 41 ans. Le Portugais compte 234 sélections et 146 buts après 23 années avec son pays. Son départ intervient après la crise avec Jorge Jesus et ouvre une nouvelle étape pour la sélection, engagée dans la Ligue des nations.

175

Lire l'article Stop

Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale. L’attaquant portugais de 41 ans a officialisé sa décision jeudi 5 novembre 2026 dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Il met un terme à un parcours commencé en août 2003, après 23 années sous le maillot national. Au moment de cette annonce, il compte 234 sélections et 146 buts, deux records dans le football international masculin. Son départ ouvre une nouvelle étape pour le Portugal, quelques semaines après son conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus.

Le message s’adresse d’abord aux Portugais, y compris à ceux qui vivent à l’étranger. Ronaldo y présente son départ comme une décision personnelle difficile. Il revient sur le lien construit avec les supporters, ses partenaires et les équipes qui l’ont accompagné. La publication porte une formule simple : « Le Portugal sera toujours en moi ».

Cette annonce concerne la sélection nationale. Elle ne constitue pas une annonce de départ immédiat d’Al-Nassr, son club en Arabie saoudite. Les deux échéances doivent rester distinctes : le capitaine portugais quitte le football international, tandis que la suite de sa carrière en club relève d’un autre calendrier.

Ronaldo annonce sa retraite après 23 ans de sélection

Dans sa vidéo, le joueur utilise le maillot numéro 7 pour évoquer la transmission aux générations suivantes. Il remercie les entraîneurs, les dirigeants, le personnel médical, les employés de la sélection et sa famille. Il reconnaît également les défaites et les moments où il n’a pas répondu aux attentes du public.

Le ton du message tranche avec celui de son communiqué d’octobre, consacré à ses désaccords avec Jorge Jesus. Cette fois, Ronaldo revient surtout sur son parcours collectif. Il insiste sur les personnes rencontrées et sur ce que représentait, pour lui, l’hymne national avant les rencontres.

Son annonce intervient avant les deux prochains rendez-vous du Portugal en Ligue des nations. La sélection doit recevoir le Danemark le 14 novembre à Braga, puis se déplacer au pays de Galles le 17 novembre, à Cardiff. Aucun de ces matches ne peut être présenté, sur la seule base du calendrier, comme une rencontre d’adieu du joueur.

Une décision précédée par la crise de septembre

La question de son avenir international avait pris une autre dimension le 30 septembre. Ronaldo avait quitté le rassemblement portugais à Copenhague, à la veille d’un match contre le Danemark. Trois jours auparavant, il était resté sur le banc pendant la victoire contre la Norvège, à Oslo, malgré son échauffement.

Le 6 octobre, le joueur avait livré sa version des échanges avec Jorge Jesus. Il reprochait au sélectionneur de ne pas avoir tenu ses engagements sur son utilisation. Il avait aussi présenté ses excuses aux supporters et reconnu qu’il n’aurait pas dû quitter le rassemblement.

À cette date, Ronaldo excluait encore une retraite immédiate. Il se disait disponible pour la sélection, sous réserve de son état physique et après une éventuelle sanction. Il avait également expliqué avoir envisagé un départ après le Mondial 2026. Le président de la fédération, Pedro Proença, l’avait alors invité à poursuivre.

L’annonce du 5 novembre marque donc un changement par rapport à cette position. Elle met fin à l’incertitude sur sa volonté de continuer avec l’équipe nationale. Elle ne permet toutefois pas d’attribuer sa décision à une seule cause ni de reconstituer les derniers échanges privés entre le joueur et les responsables portugais.

234 sélections et 146 buts au moment du départ

Le bilan de Ronaldo donne la mesure de cette transition. Avec 234 apparitions, il détient le record mondial masculin de sélections. Il avait dépassé l’ancienne marque du Koweïtien Bader Al-Mutawa le 23 mars 2023, contre le Liechtenstein. Il avait accompagné ce record de deux buts.

Son total de 146 réalisations constitue aussi la référence dans le football international masculin. Ronaldo avait pris seul la tête de ce classement le 1er septembre 2021. Son doublé contre la République d’Irlande lui avait permis de dépasser l’Iranien Ali Daei.

Sa longévité dépasse ces deux chiffres. Après ses débuts sans but en 2003, il a marqué pour le Portugal chaque année de 2004 à 2026. Cette série couvre 23 années civiles consécutives. Elle illustre la place durable occupée par l’attaquant dans la sélection, au-delà des changements d’entraîneur et de partenaires.

Trois titres avec le Portugal

Son parcours international comprend trois trophées majeurs avec la sélection : l’Euro 2016, puis les Ligues des nations 2019 et 2025. Ces succès ont accompagné le passage du Portugal d’une équipe régulièrement candidate aux derniers tours à une sélection capable de gagner des finales.

Le premier sacre reste celui du 10 juillet 2016 au Stade de France. Blessé, Ronaldo avait quitté la finale contre les Français dès la 25e minute. Ses partenaires avaient néanmoins remporté la rencontre, grâce au but d’Éder en prolongation. Le capitaine avait ensuite soulevé le premier grand trophée de l’histoire de l’équipe nationale.

La dernière victoire en Ligue des nations, en juin 2025 à Munich, l’avait encore placé au centre du résultat. Ronaldo avait marqué contre l’Espagne dans une finale terminée à 2-2 après prolongation. Le Portugal avait gagné la séance de tirs au but, cinq réussites à trois. À plus de 40 ans, l’attaquant restait alors décisif dans une finale internationale.

Il avait ensuite disputé le Mondial 2026. Ses deux buts contre l’Ouzbékistan avaient fait de lui le premier joueur à marquer lors de six éditions de la Coupe du monde. Cette dernière participation n’avait toutefois pas apporté au Portugal le titre mondial qui manque à son palmarès.

La sélection doit organiser la suite

Le départ de Ronaldo concerne aussi le fonctionnement de l’équipe et son leadership. Pendant la crise d’octobre, Bruno Fernandes avait défendu sa place dans l’histoire du football portugais. Le 3 octobre, le milieu avait rejeté l’idée de divisions dans le groupe et appelé au respect des différentes parties. Ces propos précédaient l’annonce de retraite.

Jorge Jesus dispose désormais d’une décision publique pour préparer la suite de son travail. La sélection aborde cette transition en défendant son titre en Ligue des nations. Les rencontres de Braga et de Cardiff permettront d’observer ses choix offensifs et la répartition des responsabilités après le départ de son capitaine historique.

Crédit de la couverture : photographie d’archives de Portugal-Iran, le 25 juin 2018, Mahdi Zare / Fars News Agency, Fars Media Corporation. Photographie source, sous licence CC BY 4.0. Cadrage et habillage éditorial assistés par IA : Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews