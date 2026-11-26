La grève du 25 novembre a remis l’aide aux chauffeurs sur la table. Le projet budgétaire a été renvoyé en commission le 12 novembre et ne vaut pas décision de versement.

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Le conflit des transports routiers au Liban s’est aussi joué au Parlement. Le 12 novembre, les députés ont renvoyé en commission un projet de crédit supplémentaire de 1 450,8 milliards de livres libanaises destiné aux chauffeurs du transport public de passagers. Ce n’est ni un crédit voté ni un calendrier de versement. Les fédérations ont remis la question sur la table lors de leur mobilisation du 25 novembre.

Un soutien de trois mois et des bénéficiaires à identifier

Le projet transmis au Parlement par le décret n° 3988 prévoit un soutien de trois mois. Le décret transmet le projet : il n’ouvre pas, à lui seul, le crédit. Le compte rendu de la séance du 12 novembre le classe dans les textes renvoyés aux commissions, non dans la liste des textes adoptés.

La commission des Finances et du Budget avait déjà relevé, le 12 octobre, une difficulté de fond : faut-il verser l’aide à la personne qui détient la plaque de transport public ou à celle qui conduit effectivement le véhicule ? Elle avait demandé au ministère des Finances de préciser les modalités de distribution, l’effet sur le Trésor et la politique de soutien au-delà des trois mois visés. La réponse importe autant que le montant global : un même dispositif peut toucher des personnes différentes selon le critère retenu.

Le lien avec les tarifs officiels

Les responsables syndicaux défendent le principe d’une aide aux chauffeurs en échange du maintien des tarifs officiels. Il reste à distinguer la condition annoncée dans les discussions, la règle qui figurerait dans un dispositif adopté et les contrôles qui permettraient de la faire respecter. Les documents du Parlement examinés ne donnent ni liste des bénéficiaires ni date de paiement.

La mobilisation du 25 novembre portait aussi sur les règles d’immatriculation, la fiscalité sur les carburants et la concurrence jugée irrégulière par le secteur. Le renvoi du crédit en commission ne règle pas ces dossiers. Le 2 décembre reste, selon l’annonce de Bassam Tleiss, une échéance conditionnelle en l’absence de réponse du gouvernement, pas un nouveau programme de perturbations confirmé.

Illustration : circulation à Nahr el-Kalb en mars 2021, archive Libnanews sans lien avec les rassemblements de novembre 2026.

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