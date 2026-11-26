Dans l’étude PREDICT, 41,2 % des participants présentaient une glycémie élevée au moment du test. Ce résultat ne mesure pas le taux de diabète dans le pays.

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Le 19 novembre, le ministère de la Santé a relancé sa campagne nationale sur le diabète après trois ans d’interruption. Une étude menée au Liban montre l’intérêt du dépistage, mais son chiffre le plus frappant ne correspond pas à la part de la population atteinte de la maladie : 41,2 % des participants avaient une glycémie élevée lors de la mesure.

Ce qui a été mesuré chez 10 448 adultes

L’étude PREDICT, publiée en 2025, a recruté des personnes âgées de 20 ans et plus entre 2021 et 2023, sur 43 sites dans plusieurs gouvernorats. Les équipes ont rencontré les participants dans des lieux publics, notamment des espaces commerciaux, des municipalités et des centres communautaires. Les personnes qui ont accepté ont répondu à un questionnaire et passé un test de glycémie par prélèvement au doigt.

Sur les 10 448 participants, 4 308 présentaient une hyperglycémie au moment du test. Dans les résultats de cette mesure, 25,8 % se situaient dans la plage retenue par l’étude pour le prédiabète. Par ailleurs, 6,1 % n’avaient pas déclaré de diagnostic antérieur de diabète de type 2 mais présentaient une valeur dans la plage correspondante. Enfin, 10,9 % des participants signalaient un diagnostic antérieur de diabète de type 2. Ce dernier chiffre provient des antécédents déclarés, pas du test réalisé sur place.

Pourquoi il ne s’agit pas d’un taux national de diabète

L’enquête a observé les participants à un moment précis. Elle ne les a pas suivis pour savoir combien développeraient ensuite un diabète. Les résultats décrivent donc une population recrutée sur des sites de dépistage et ne peuvent pas être lus comme un recensement des cas dans le pays. Une mesure ponctuelle de glycémie, notamment selon l’heure du dernier repas, n’a pas non plus la même portée qu’un diagnostic établi après examen médical et analyses adaptées.

Le ministère rappelle que le diabète de type 2 peut ne pas provoquer de symptômes visibles au début. Un résultat inhabituel doit être discuté avec un professionnel de santé, qui décidera des examens indiqués. Le réseau de soins primaires du ministère publie une liste de centres et a intégré la détection du diabète à son programme sur les maladies chroniques. Les patients peuvent contacter leur centre pour vérifier les consultations, examens et possibilités de suivi effectivement proposés.

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