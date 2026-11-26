Les garde-côtes émiriens ont retrouvé le corps de Mohammad Hossameddine Al-Otaibi, disparu après l’attaque du 17 novembre contre un navire d’ADNOC. Amman a confirmé la découverte jeudi et organise avec sa famille et les Émirats le rapatriement du corps pour son inhumation en Jordanie. Onze autres marins avaient été blessés.

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Le ministère jordanien des Affaires étrangères a annoncé jeudi 26 novembre que les garde-côtes émiriens avaient retrouvé mercredi, près de Ras al-Khaïmah, le corps du marin jordanien Mohammad Hossameddine Al-Otaibi. Il était porté disparu depuis l’attaque du 17 novembre contre un navire de la compagnie émirienne ADNOC Logistics & Services qui traversait le détroit d’Ormuz.

Le corps retrouvé huit jours après la disparition

Le porte-parole de la diplomatie jordanienne, Fouad Majali, a précisé que la direction des opérations du ministère et l’ambassade de Jordanie à Abou Dhabi coordonnent les démarches avec les autorités émiriennes et la famille du marin pour son inhumation en Jordanie. Il a remercié les Émirats et Oman pour leur participation aux recherches. Le ministère n’a pas annoncé de date de rapatriement.

Dimanche 22 novembre, Amman disait encore poursuivre les recherches, avec son autorité maritime et ses ambassades à Abou Dhabi et Mascate. La découverte de mercredi met fin à l’incertitude sur le sort du marin. Le communiqué jordanien situe la découverte près de la côte de Ras al-Khaïmah ; il ne présente pas cet endroit comme le lieu de l’attaque.

Onze autres membres de l’équipage blessés

Dans son communiqué du 18 novembre, ADNOC Logistics & Services indiquait que l’attaque s’était produite la veille au soir pendant la traversée du détroit. La compagnie faisait alors état d’un disparu et de onze blessés. Elle disait avoir évacué les autres membres de l’équipage et ne désignait aucun responsable de l’attaque. Au 26 novembre, le bilan de cet incident est donc d’un mort confirmé par Amman et de onze blessés annoncés par l’armateur.

Ce bilan concerne le navire attaqué le 17 novembre. Il ne comprend pas l’incident distinct signalé le 25 novembre à l’ouest de Dubaï, où le capitaine d’un autre pétrolier a rapporté une explosion à proximité sans dommage ni blessure signalés.

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