Trois films du cycle Catch It Again, à Mar Mikhaël, montrent comment les crises s’inscrivent dans un dîner de famille, une relation ou un trajet dans Beyrouth.

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À Beyrouth, le cinéma Metropolis présente jusqu’au 29 novembre un cycle consacré aux films libanais. Trois titres de Catch It Again se répondent : ils font sentir une guerre, une crise ou leurs traces à partir d’un choix de vie, d’une rencontre ou d’un trajet dans la ville.

Une décision intime dans le Liban de 1976

Dans Stray Bullet, de Georges Hachem, Noha s’apprête à se marier. Un dimanche d’août 1976, alors que sa famille prépare un dîner en son honneur, elle change d’avis. En ancrant le récit dans cette journée de la guerre civile, le film rapproche deux contraintes : une violence qui gagne les lieux ordinaires et une décision personnelle que la famille croyait déjà réglée. L’enjeu n’est pas de reconstituer le front, mais de montrer ce qui peut encore se décider chez soi quand les choix se referment autour de soi.

Une rencontre que le présent ne laisse pas tranquille

Before They Arrive, d’Ashraf Mtaweh, inverse le rapport au passé. Samer et Rana cherchent un moment d’intimité dans un Liban travaillé par des crises politiques, économiques et sociales. Des circonstances qu’ils ne maîtrisent pas interrompent leur rencontre. Là où Stray Bullet inscrit une rupture dans un mois précis de 1976, le film de Mtaweh fait des crises présentes une pression sur le temps que deux personnes espèrent passer ensemble.

Beyrouth vue par un jeune homme qui s’y perd

Le court métrage d’animation Waves ’98, d’Ely Dagher, suit Omar entre la banlieue et un Beyrouth aussi proche que difficile à connaître. Lauréat de la Palme d’or du court métrage à Cannes en 2015, il n’aborde ni la ville par une chronologie guerrière ni ses divisions par une carte explicative. Le trajet du personnage fait apparaître ce que peut signifier, pour lui, appartenir à une ville dont une partie semble inaccessible. La maison, le temps d’un rendez-vous et le chemin dans Beyrouth constituent ainsi trois façons distinctes de raconter les effets des crises sans les réduire à leurs scènes les plus visibles.

Les séances encore à venir au Metropolis

Jeudi 26 novembre à 20 h : Before They Arrive. Vendredi 27 à 18 h : Portrait of a Certain Orient, puis à 20 h : Stray Bullet. Samedi 28 à 18 h : Treat Me Like Your Mother, puis à 20 h : la séance de courts métrages libanais, dont Waves ’98. Le cinéma est situé rue Pharoun, à Mar Mikhaël. Le Metropolis annonce 500 000 livres libanaises pour les séances de films et l’ouverture du guichet à 16 h.

Photo d’archives : distribution de nourriture dans les quartiers de Mar Mikhaël et de Gemmayzé après l’explosion au port de Beyrouth, août 2020. Ce n’est ni une scène de film ni une photographie du cycle. François El Bacha / Libnanews.

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