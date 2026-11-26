Le ministère italien des Affaires étrangères confirme la mort de deux techniciens de Rheinmetall Italia après une attaque de drones au Koweït. Les autorités koweïtiennes attribuent l’attaque à l’Iran et font état de deux autres blessés, un ressortissant koweïtien et un ressortissant pakistanais. Le premier bilan faisait état de quatre blessés.

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Deux techniciens italiens de Rheinmetall Italia sont morts jeudi 26 novembre après une attaque de drones au Koweït, a confirmé le ministère italien des Affaires étrangères. Le ministère koweïtien de la Défense attribue l’attaque à l’Iran. Deux autres personnes, un ressortissant koweïtien et un ressortissant pakistanais, ont été blessées et hospitalisées.

Deux morts parmi les quatre personnes initialement signalées blessées

La Défense koweïtienne avait d’abord annoncé quatre blessés après la chute de débris. Les deux ressortissants italiens figuraient dans ce premier bilan. Ils sont décédés de leurs blessures, a ensuite confirmé le ministère koweïtien. Ils travaillaient sur un site où ils effectuaient des opérations de maintenance, selon le ministère italien. Le communiqué de Rome ne précise ni l’identité des victimes ni le lieu exact.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a présenté ses condoléances aux familles. L’ambassade d’Italie est en contact avec les autorités koweïtiennes pour suivre le dossier et informer les proches, selon Rome.

Une nouvelle attaque attribuée à l’Iran par le Koweït

La Défense koweïtienne indique que ses forces ont détecté et intercepté des drones dans l’espace aérien du pays. Elle fait état de dégâts matériels, sans en préciser l’ampleur. Dans un communiqué du 23 novembre, le gouvernement koweïtien avait déjà condamné un précédent épisode survenu le 18 novembre, également attribué à l’Iran.

Le bilan humain de jeudi repose sur les annonces de Rome et de Koweït. L’attribution de l’attaque à l’Iran est celle des autorités koweïtiennes.

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