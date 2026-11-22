L’Ain et le Jura passent en vigilance orange pluie-inondation ce dimanche à 16 h, heure de Paris. Les fortes pluies se prolongeront dans la nuit. Dans le Pas-de-Calais, la Canche reste en orange pour crues, selon Vigicrues. Voici les secteurs concernés et les précautions à prendre avant de vous déplacer.

11

Lire l'article Stop

Météo-France a placé l’Ain et le Jura en vigilance orange pour pluie-inondation dans son bulletin de 6 h du dimanche 22 novembre. Les fortes pluies sont attendues à partir de 16 h, avec une atténuation lundi matin. Dans le Pas-de-Calais, la vigilance orange concerne un autre risque : les débordements de la Canche.

Dans l’Ain et le Jura, le risque augmente à partir de 16 h

L’Ain rejoint le Jura au niveau orange pour pluie-inondation. L’épisode est attendu dimanche à partir de 16 h, heure de Paris, et se prolongera dans la nuit. Il ne s’agit pas d’une vigilance orange neige-verglas, même si une partie des précipitations peut tomber sous forme de neige sur les reliefs du Haut-Jura.

Des pluies continues sont prévues sur le massif jurassien, avec un risque de ruissellement et de débordements localisés. Dans l’Ain, le bulletin départemental vise l’est du département, notamment le Jura aindinois, le Bugey et le Revermont. Météo-France prévoit de 70 à 90 mm de précipitations sur le relief du Haut-Jura, jusqu’à 100 mm par endroits, et de 60 à 80 mm sur les plateaux. Ces valeurs sont des prévisions pour l’épisode, pas des mesures déjà relevées. Avant un trajet prévu en fin de journée ou dans la nuit, vérifiez le bulletin de votre commune et l’état des routes.

Dans le Pas-de-Calais, la Canche reste en orange

Le bulletin de Vigicrues des Bassins du Nord diffusé à 5 h 59 dimanche maintient la Canche en orange. Le service signale des débordements importants et des niveaux qui restent élevés. À Brimeux, le bulletin indique un niveau qui se stabilise autour de 2,06 mètres, une mesure locale qui ne décrit pas la situation de toutes les communes riveraines.

Ce qu’il faut vérifier avant de prendre la route

Météo-France recommande de limiter les déplacements dans les zones concernées, de s’éloigner des cours d’eau et des points bas, et de ne jamais s’engager sur une chaussée recouverte d’eau, même si elle paraît peu profonde. Respectez les fermetures et déviations affichées. Pour l’Ain et le Jura, suivez les mises à jour de la vigilance de Météo-France ; dans le Pas-de-Calais, vérifiez également le bulletin local de Vigicrues et les consignes de la préfecture.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews