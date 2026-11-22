Les secours poursuivent leurs recherches dimanche à Cikande, dans l’ouest de l’île de Java, après l’incendie d’une usine de confiserie. Au moins trois décès ont été annoncés par les secours. La police a ensuite signalé l’évacuation de six sacs mortuaires, sans confirmer le nombre de victimes qu’ils contenaient.

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À Cikande, dans l’ouest de l’île de Java, les secours recherchent dimanche 22 novembre des travailleurs après l’incendie d’une usine de confiserie. L’agence indonésienne de recherche et de sauvetage a annoncé au moins trois morts. La police a ensuite signalé l’évacuation de six sacs mortuaires, dont le contenu doit encore être identifié.

L’incendie dans l’usine de Cikande

L’incendie de l’usine de Cikande s’est déclaré samedi après-midi dans la zone industrielle de Pancatama, à Leuwilimus, dans le district de Serang. Le site appartient au fabricant de confiseries PT Fonusa Agung Mulia. La police situe le début du sinistre vers 16 h 30, heure locale, et indique que l’incendie a touché des bureaux et un entrepôt. L’usine se trouve dans la province de Banten, à l’ouest de Jakarta, et non dans la capitale.

Quinze véhicules de pompiers ont participé à l’intervention, selon la province. Le gouverneur Andra Soni a expliqué que l’effondrement partiel du bâtiment et le manque de lumière avaient empêché les équipes d’accéder à certaines zones pendant la nuit. Des camions-citernes ont fourni de l’eau en appui aux pompiers. La police a placé 28 ambulances en alerte et installé un poste de secours sur place.

Un bilan humain encore provisoire

Dans son point de dimanche matin, le service régional de recherche et de sauvetage faisait état de trois morts, de 36 personnes recherchées et de 15 personnes retrouvées en vie, dont quatre blessées. Plus tard, la police provinciale a annoncé que les équipes avaient évacué six sacs mortuaires. Elle a confié leur examen à son équipe d’identification. Le nombre de sacs ne permet pas, à lui seul, de fixer le nombre de morts. Il ne s’ajoute pas au premier bilan des secours.

Le recensement des salariés n’était pas non plus achevé. Le poste de commandement de la police comptait provisoirement 54 employés, dont 11 rentrés chez eux et un pris en charge médicalement. Les autorités vérifiaient la situation des 42 autres. Cette liste administrative n’indique pas combien se trouvaient encore à l’intérieur du bâtiment et ne se confond pas avec le décompte des personnes recherchées par les sauveteurs.

L’origine du feu reste inconnue

La police dit avoir maîtrisé l’incendie principal dimanche à 6 h 30, heure locale. Le service de sauvetage a toutefois signalé que plusieurs foyers nécessitaient encore l’intervention des pompiers. Les équipes poursuivent les recherches dans les secteurs accessibles. Selon les autorités, elles doivent attendre le refroidissement et la sécurisation des autres parties du complexe avant d’y entrer.

La police de Banten a annoncé l’envoi d’une équipe de son laboratoire scientifique pour déterminer l’origine du feu. Elle n’a pas avancé de cause à ce stade. L’examen des locaux ne pourra commencer qu’une fois l’accès jugé sûr.

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