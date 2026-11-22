L’Iran lance à partir du dimanche 22 novembre un programme de coupures d’électricité destiné notamment aux ménages et aux commerces. L’opérateur national Tavanir invoque des difficultés d’approvisionnement en combustible pour les centrales. La durée dépendra des secteurs et de la météo : l’hypothèse de deux heures par jour n’est pas la règle annoncée au démarrage.

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L’Iran a fixé au dimanche 22 novembre le début de coupures d’électricité programmées pour les ménages et les commerces. L’opérateur national Tavanir invoque un approvisionnement insuffisant en combustible pour les centrales. Les horaires ne seront pas les mêmes partout, et les deux heures de coupure par jour évoquées par son directeur correspondent à un scénario de froid plus marqué.

Coupures d’électricité en Iran : des durées variables

Mohammad Allahdad, le directeur de Tavanir, a présenté le dispositif à la télévision d’État iranienne samedi 21 novembre. Au lancement, il a évoqué une interruption pouvant atteindre deux heures sur une période de deux jours. Si le froid s’intensifie, certaines coupures pourraient durer jusqu’à deux heures par jour. Ce chiffre n’est ni un horaire commun à tout le pays, ni une mesure du temps de coupure constaté dimanche.

Le communiqué de l’opérateur prévoit de prévenir les abonnés concernés avant l’interruption. Tavanir indique que les créneaux seront transmis par l’application Bargh-e Man, le service de messagerie Bale. Aucune durée unique par ville ni date de fin n’a été annoncée dans les déclarations consultées.

Les centrales manquent de combustible

Tavanir attribue la mesure aux difficultés de livraison de combustible aux centrales. Lorsqu’elles ne peuvent pas produire assez pour répondre à la demande, des coupures échelonnées réduisent temporairement la charge sur le réseau. L’opérateur dit vouloir préserver son fonctionnement et limiter le recours aux restrictions dans les activités productives. L’annonce vise notamment les abonnés résidentiels et commerciaux ; elle ne signifie pas que tous seront coupés au même moment.

Le président Massoud Pezeshkian a déclaré samedi que les attaques contre les infrastructures gazières avaient aggravé le manque de combustible à l’approche de l’hiver. Des coupures avaient déjà touché Téhéran et d’autres villes avant cette phase du conflit. Le gouvernement met donc en cause des dégâts récents qui aggravent une difficulté préexistante ; le communiqué de Tavanir ne chiffre pas la part des restrictions imputable à ces dégâts.

Pour l’heure, le calendrier public fixe le début du dispositif, pas le volume d’électricité qu’il permettra d’économiser. À Machhad, le distributeur local a expliqué qu’un créneau annoncé ne donnait pas forcément lieu à une coupure : l’exécution dépend de la charge sur le réseau.

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