Max Verstappen remporte le Grand Prix de Las Vegas devant Lando Norris et Oscar Piastri. Pierre Gasly termine cinquième avec Alpine. Isack Hadjar, quatorzième au classement provisoire, recule au quinzième rang après une pénalité de dix secondes.

39

Lire l'article Stop

Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Las Vegas, samedi 21 novembre, devant les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Le pilote Red Bull a bouclé les 50 tours en 1 h 27 min 39 s 624. Norris a terminé à 0,639 seconde et Piastri à 1,529 seconde, selon le classement définitif publié par les commissaires de la Fédération internationale de l’automobile.

Piastri remonte de la 17e place à Las Vegas

Verstappen s’est élancé en tête après la pénalité de cinq places infligée à Kimi Antonelli, auteur du meilleur temps des qualifications. L’Italien, relégué au sixième rang sur la grille après un changement d’élément du groupe propulseur, a tout de même disputé la première place en fin de course. Il a terminé quatrième.

George Russell a pris l’avantage dès le deuxième tour, avant que Verstappen ne repasse. La voiture de sécurité est intervenue après l’accrochage entre Sergio Pérez et Rafael Câmara. La course a repris au 25e tour, avec la Red Bull toujours en tête. Verstappen et George Russell se sont échangé la tête à plusieurs reprises, avant que les McLaren ne reviennent au contact. Norris a doublé Russell au 34e tour et brièvement mené à son tour. Verstappen a repris la première place. Russell a bloqué ses roues en tentant de dépasser Antonelli au 48e tour et a fini neuvième. Piastri a pris la troisième place de l’épreuve après être parti dix-septième à la suite d’une pénalité sur la grille.

Gasly cinquième, Hadjar reclassé quinzième

Pierre Gasly a terminé cinquième devant son coéquipier d’Alpine Franco Colapinto. Parti quatrième, Isack Hadjar a disputé les premières places avant d’endommager son aileron avant. Quatorzième au classement provisoire, le Français a reculé d’une place au classement définitif. Les commissaires lui ont infligé dix secondes de pénalité pour avoir roulé inutilement lentement sous voiture de sécurité. Liam Lawson passe au quatorzième rang. Le prochain Grand Prix est prévu du 27 au 29 novembre au Qatar, avant la finale à Abou Dhabi.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews