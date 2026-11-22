Le Parlement irakien a chargé une commission d’examiner l’incendie meurtrier de la centrale d’Al-Hartha, au nord de Bassora. Une délégation est signalée sur place dimanche. Le premier ministre a ordonné une enquête urgente. Les autorités sanitaires et de sécurité ont publié des bilans distincts, sans décompte commun à ce stade.

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Le Parlement irakien a confié à une commission l’examen de l’incendie qui a fait des morts samedi 21 novembre à la centrale d’Al-Hartha, au nord de Bassora. Des médias irakiens ont signalé l’arrivée de ses membres sur place dimanche matin. Le premier ministre a ordonné une enquête urgente. Les autorités sanitaires et de sécurité ont publié des bilans différents.

Une inspection pour examiner les mesures de sécurité

Dans un communiqué publié samedi, la commission de l’électricité et de l’énergie du Parlement a situé le départ du feu sur une conduite de gaz de la centrale. Sur instruction du président de la Chambre, Haibat Al-Halbousi, une sous-commission devait se rendre sur les lieux le dimanche 22 novembre pour vérifier les circonstances du sinistre, déterminer où les mesures de sécurité avaient pu faire défaut et évaluer les dispositions prises sur le site.

Deux médias irakiens ont annoncé dimanche matin l’arrivée d’une délégation parlementaire à Al-Hartha. Il s’agit du premier déplacement signalé depuis l’annonce de l’enquête, mais aucun compte rendu institutionnel de l’inspection n’était encore public au moment de la rédaction. La commission avait également annoncé son intention de rencontrer les familles des victimes et les blessés pour connaître leurs besoins.

Le premier ministre Ali Faleh Al-Zaidi a demandé samedi une enquête urgente sur les causes de l’incendie et les éventuelles responsabilités, selon un communiqué de son bureau de presse relayé en Irak. Le ministre de l’Électricité, Ali Saadi Wahib, a réuni ses services en urgence pour examiner les dégâts, leurs effets sur l’exploitation et les mesures de sécurité à prendre.

Le directeur de la société publique de production électrique du sud de l’Irak, Qaïs al-Ahmad, a déclaré samedi que la centrale n’avait pas été endommagée et que, selon lui, l’incident n’avait pas réduit les heures de fourniture d’électricité. Cette déclaration ne porte pas sur les dégâts dans le voisinage, où le feu s’est propagé avant l’intervention de la défense civile.





Deux bilans provisoires, aucune consolidation publiée

La cellule de communication des services de sécurité a fait état samedi de quatre morts et de 35 blessés, notamment par brûlure ou inhalation de fumée. Elle a présenté ce bilan comme provisoire. Les services de santé de Bassora ont communiqué un autre décompte : 46 cas enregistrés au total, dont deux décès. Parmi les 44 blessés recensés dans ce décompte sanitaire, 25 étaient sortis de l’hôpital après avoir reçu des soins et 19 y restaient pris en charge.

Aucune publication des autorités ne permettait dimanche matin de réconcilier les deux chiffres ni d’établir s’ils reposaient sur le même périmètre. Le nombre de 46 cas inclut les décès ; il ne désigne pas 46 blessés. Les deux bilans ne doivent pas être additionnés.

Le Parlement et le ministère situent tous deux l’incendie sur l’alimentation en gaz de la centrale. Cela ne suffit pas à établir ce qui a déclenché le feu. Les investigations annoncées doivent encore préciser les circonstances, l’état des dispositifs de sécurité et les éventuelles responsabilités.

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