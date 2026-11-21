Un avis judiciaire fixe au 4 décembre une vente de matériel médical de l’hôpital Rahal, dans l’Akkar. Le dossier recense notamment un appareil d’IRM, quinze appareils d’hémodialyse et cinq couveuses. La vente annoncée ne porte pas sur le bâtiment et ne confirme aucun changement dans les consultations ou les admissions.

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Un avis de vente judiciaire fixe au vendredi 4 décembre 2026, à 14 heures, une vente aux enchères de matériel de l’hôpital Rahal, dans l’Akkar. L’inventaire comprend notamment un appareil d’IRM, quinze appareils d’hémodialyse et cinq couveuses. L’avis ne porte ni sur la vente du bâtiment ni sur la fermeture de l’établissement.

Le rendez-vous mentionné dans le dossier n° 181/2024 est fixé dans le bâtiment de l’hôpital Rahal, près du carrefour de Cheikh Mohammad, à 14 heures, heure du Liban. L’avis désigne la société de l’hôpital Akkar–Rahal Frères et prévoit une vente publique sur place. Il fournit pour chaque entrée de l’inventaire un nombre d’unités, une estimation et un prix de mise aux enchères. Ces montants ne sont pas des prix de vente définitifs.

De l’imagerie, de la dialyse et du matériel de bloc

Les quinze appareils d’hémodialyse sont répartis sur trois lignes de l’inventaire, tout comme les cinq couveuses néonatales. Le tableau mentionne aussi deux appareils d’anesthésie, ainsi que des équipements de surveillance et des lampes de bloc. La liste indique les biens visés par l’avis ; elle ne dit pas si les appareils fonctionnent, s’ils sont actuellement utilisés ou s’ils représentent la totalité du matériel dont dispose l’établissement.

Le registre de l’hôpital et l’avis de vente ne disent pas la même chose

Le ministère de la Santé publique répertorie l’hôpital Rahal comme un établissement privé de l’Akkar et sa fiche le signale ouvert. Cette indication administrative ne permet pas de vérifier les services disponibles aujourd’hui. L’avis de vente, de son côté, ne mentionne aucun changement des consultations, des admissions ou des séances de dialyse. Il ne renseigne pas davantage sur le remplacement éventuel des appareils concernés.

Rahal est distinct de l’hôpital public Abdallah al-Rassi, situé à Halba. Le projet d’hôpital public d’Al-Sahla relève lui aussi d’un dossier séparé : l’appel d’offres du Conseil du développement et de la reconstruction portait sur une étude d’impact environnemental, non sur l’ouverture d’un établissement. Aucun de ces documents n’établit un transfert de patients ou une modification de leur prise en charge à la suite de la vente annoncée.

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