Les chansons de Fairouz ont circulé de la radio au festival de Baalbek, puis jusque dans le cinéma palestinien. Trois œuvres, Etab, Khedni Taht el aricheh et Zahrat al-Mada’in, montrent comment studios, disques et projections ont transmis sa voix à de nouveaux publics qui ne l’ont jamais entendue sur scène.

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De la radio au disque, de Baalbek aux salles de cinéma, les chansons de Fairouz ont changé de public et parfois de fonction. Trois œuvres permettent de suivre cette circulation : un morceau de ses débuts radiophoniques, une chanson enregistrée au festival de Baalbek et une ode à Jérusalem devenue la bande sonore d’un documentaire palestinien.

En octobre 2018, à l’Institut français Chateaubriand de Jérusalem, une séance consacrée à la représentation de la ville dans le cinéma palestinien a présenté un court métrage de sept minutes datant de 1969. Fairouz n’était pas à l’affiche comme interprète sur scène. On l’entendait dans le film. Le documentaire d’Ali Siam, dont les images sont signées Hani Jawharieh, avait donné à Zahrat al-Mada’in une seconde vie : celle d’une chanson écoutée en regardant la ville à laquelle elle s’adresse.

Cette projection, près d’un demi-siècle après la réalisation du film, permet de comprendre ce qui sépare une chanson célèbre d’un repère culturel. La première est identifiable à sa voix ou à sa mélodie. Le second se transmet aussi par les usages qui s’attachent à elle : écouter la radio chez soi, retrouver sur disque un spectacle de Baalbek, entendre la même chanson dans une salle où l’on discute de l’histoire de Jérusalem.

« Etab » : un répertoire formé à la radio

Le nom de Fairouz apparaît dans les programmes de la radio nationale libanaise dès l’été 1950, selon Dar El-Nimer, qui a consacré plusieurs séances d’écoute à ces premières années. Le centre culturel, avec l’association IRAB, situe le début de la collaboration avec les frères Rahbani à l’automne 1950 et son installation au début de 1952. La radio n’est alors pas seulement le moyen de passer un disque à l’antenne : elle fournit les studios et les émissions dans lesquels se construit leur répertoire.

Le chercheur et collectionneur Rami Soudah place Etab (« Reproche ») parmi les trois premières chansons des Rahbani que Fairouz a interprétées. Les sources ne permettent pas de donner un jour précis pour sa première diffusion. Elles décrivent en revanche un environnement de travail qui reliait la radio libanaise, la radio syrienne et Near East Broadcasting Station. Dar El-Nimer relève aussi, dans la presse de 1952, que des auditeurs demandaient à réentendre des chansons de Fairouz. Cela renseigne sur la place de l’interprète à l’antenne, non sur le nombre de diffusions propres à Etab.

« Khedni Taht el aricheh » : de Baalbek au 45-tours

À Baalbek, le changement d’échelle est documenté jusque dans les collections de disques. La Bibliothèque nationale de France conserve un 45-tours intitulé Festival Baalbek 1961, chanté par Fairouz et édité en France par Pathé Marconi dans la collection Voix de l’Orient. Sa notice identifie notamment Khedni Taht el aricheh et distingue le lieu et l’année de l’enregistrement, Baalbek en 1961, du dépôt légal français, en 1962.

Les archives du Festival international de Baalbeck conservées à l’Université américaine de Beyrouth éclairent le cadre de cet enregistrement. Dès 1957, les Nuits libanaises réunissent la chanteuse, les frères Rahbani et d’autres compositeurs, dont Toufic El Bacha, Zaki Nassif et Philemon Wehbe. Le 45-tours ne restitue ni le spectacle entier ni son décor. Il montre en revanche comment une chanson enregistrée au festival a été éditée ailleurs, sur un support qu’un auditeur pouvait retrouver sans avoir assisté à la représentation.

« Zahrat al-Mada’in » : une chanson reprise par le cinéma

Dans Zahrat al-Mada’in (« La Fleur des villes »), le film de 1969 reprend la chanson homonyme de Fairouz pour accompagner ses images de Jérusalem et de la vie palestinienne bouleversée par l’occupation israélienne après la guerre de 1967. Le morceau ne sert plus seulement à évoquer une ville absente : il accompagne les vues de cette ville et donne au montage son fil sonore. Le projet de conservation The Void Project documente la restauration du film par Azza El-Hassan en 2017. L’année suivante, la projection à Jérusalem s’accompagne d’une discussion sur la place de la ville dans le cinéma palestinien.

Dans ces trois cas, la chanson n’arrive pas seule jusqu’au public. Des radios la mettent en circulation, un éditeur fixe sur disque une version de festival, des cinéastes la reprennent et des restaurateurs remettent le film en projection. Ces traces ne prouvent pas que tout le monde associe les mêmes souvenirs à Fairouz. Elles montrent comment plusieurs générations ont pu retrouver sa voix dans des contextes très différents, sans que les œuvres soient réduites au seul souvenir de leur première interprétation.

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