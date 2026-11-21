À Tell el-Burak, près de Saïda, les Phéniciens mêlaient des poteries broyées au mortier d’un pressoir. Deux études ont identifié ces fragments et établi la nature hydraulique de l’enduit, qui pouvait durcir en milieu humide. Reste à déterminer de quels récipients provenaient les tessons mêlés au revêtement des bassins.

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À Tell el-Burak, au sud de Saïda, le revêtement d’un pressoir phénicien contient des fragments de céramique broyée. Ces débris n’ont pas été retrouvés en vrac à côté de l’installation : ils faisaient partie du mortier de chaux qui couvrait les bassins. Des analyses publiées en 2025 montrent que ce mortier pouvait durcir en présence d’eau.

Des tessons jusque dans la cuve du pressoir

Le pressoir a été dégagé à environ neuf kilomètres de Saïda, sur la pente d’un ancien établissement du littoral libanais. L’équipe de fouille situe sa construction probablement au VIIe siècle avant notre ère, sans exclure la fin du VIIIe. Les chercheurs ont étudié le revêtement du bassin où les raisins étaient foulés et celui de la cuve qui recueillait le jus. La forme de l’installation, les pépins de raisin retrouvés sur le site et la présence de nombreuses amphores étayent son identification comme pressoir à vin.

En observant de fines coupes de l’enduit au microscope, les chercheurs ont reconnu des grains de terre cuite mêlés à la chaux. Ces grains constituent le principal matériau ajouté au liant dans les échantillons analysés. Des tessons ont aussi été identifiés dans les enduits de deux autres aménagements du site, dont la fonction précise n’est pas établie. La méthode n’était donc pas réservée à une seule cuve.

Pourquoi la poterie broyée changeait le mortier

Les premières analyses publiées en 2020 avaient établi la présence de céramique dans le mortier et suggéré que cet ajout rendait l’enduit plus rigide et moins sujet aux fissures. L’étude de 2025 a combiné plusieurs méthodes de microscopie et d’analyse des minéraux. L’équipe a conclu qu’il s’agissait d’un mortier hydraulique : à la différence d’un enduit de chaux ordinaire qui durcit au contact de l’air, celui-ci pouvait aussi faire prise en milieu humide.

La provenance exacte des tessons reste moins certaine que leur présence. Leur composition rappelle celle d’amphores retrouvées à Tell el-Burak, dont certaines ont probablement été fabriquées à Sarepta, l’actuelle Sarafand. Il n’est pas établi que tous les fragments venaient de ces récipients, ni que la technique a été inventée sur place. Ce que les échantillons montrent, c’est qu’au sud de Saïda, des poteries broyées avaient trouvé un nouvel usage dans la construction d’un pressoir.

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