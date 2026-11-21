Les commémorations de l’Indépendance ont commencé samedi au Liban, avant l’allocution annoncée de Joseph Aoun. À Tyr, le chef de la FINUL a rencontré des habitantes du Sud. La Banque du Liban annonce un plan de travail sur les dépôts, tandis que Kryvyï Rih et le budget européen font l’actualité.

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Samedi 21 novembre 2026, édition de 18 h, heure de Beyrouth. Les hommages du 83e anniversaire de l’Indépendance ont commencé au Liban, avant l’allocution annoncée de Joseph Aoun. À Tyr, des habitantes du Sud ont rencontré le chef de la FINUL pour parler de l’après-mandat. À Washington, la Banque du Liban dit avoir arrêté un plan de travail sur le projet de restitution des dépôts.

Indépendance : les hommages avant le rendez-vous de Nahr el-Kalb

Le ministre des Affaires étrangères, Youssef Raggi, a déposé une gerbe au tombeau de Camille Chamoun à Deir el-Qamar, selon l’agence publique libanaise. Le ministère de l’Information a organisé sa propre commémoration, autour notamment du rôle des arts et des médias dans la lutte contre le discours de haine. Ces hommages précèdent la fête nationale du dimanche 22 novembre.

La présidence a annoncé pour 18 h un lever du drapeau à Nahr el-Kalb et une allocution de Joseph Aoun. Les restrictions de circulation annoncées dans le secteur ont un horaire distinct de celui de la cérémonie, avec un dispositif prévu dès 15 h.

À Tyr, la FINUL réunit des habitantes du Sud

Le chef de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, Diodato Abagnara, a rencontré à Tyr plus de 70 participantes aux groupes de la mission consacrés à la place des femmes, selon l’agence publique libanaise. Il a plaidé pour préserver la surveillance, le signalement des violations et l’appui aux communautés après la fin du mandat. Les participantes ont notamment abordé le rôle des femmes dans le soutien aux familles déplacées et le relèvement des localités. Cette rencontre ne fixe ni le mandat ni la forme d’une éventuelle présence de l’ONU après la FINUL, qui restent du ressort du Conseil de sécurité.

À Beyrouth, une évaluation pour reprendre le chemin de l’école

La ministre de l’Éducation, Rima Karami, a visité l’école publique Tarik Jdideh III, où se déroulait une évaluation destinée à des enfants qui suivent un parcours non formel, ont décroché ou n’ont pas pu rejoindre l’école. L’UNICEF et des représentants de l’Union européenne ont participé à la visite, selon le compte rendu officiel libanais. L’évaluation doit aider à déterminer le niveau auquel un enfant peut rejoindre l’enseignement général ou s’orienter vers la formation professionnelle. Aucun résultat, calendrier d’admission ou décompte national n’a été communiqué lors de cette visite.

Dépôts : la Banque du Liban annonce une étape de travail

La Banque du Liban dit que son gouverneur, Karim Souaid, et Jihad Azour, responsable du Fonds monétaire international pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale, ont examiné à Washington l’avancement du projet de loi de stabilisation financière et de restitution des dépôts. Selon la banque centrale, un plan de travail d’ici à la fin de l’année est destiné à préciser les points de convergence et à poursuivre les discussions sur les mesures encore à clarifier. Cette échéance ne fixe ni une date de vote ni un calendrier de remboursement. Le Fonds n’a pas annoncé d’accord de financement à l’issue de cet entretien.

Syrie : le formulaire pilote des victimes est clos

La Commission nationale pour la justice transitionnelle a clos son formulaire pilote, ouvert le 14 novembre. Les personnes qui l’ont déjà rempli n’auront pas à recommencer lors du lancement officiel du registre. La Commission doit encore vérifier leurs dossiers et n’a pas annoncé de date d’ouverture. Le dépôt d’un formulaire n’ouvre pas à lui seul droit à réparation. Ce registre est distinct du dispositif Athar, qui sert à rechercher les personnes disparues.

Ukraine : deux morts dans l’attaque de Kryvyï Rih

Une attaque russe sur Kryvyï Rih, vendredi soir, a tué une ambulancière et un enfant, selon le chef du conseil de défense de la ville, Oleksandr Vilkul. Le responsable local a annoncé 58 blessés samedi matin. Le chef de l’administration régionale a fait état ensuite de 60 personnes ayant demandé des soins, selon les médias ukrainiens qui ont relayé son bilan. Ce chiffre ne correspond pas au nombre d’hospitalisations.

Union européenne : une nouvelle proposition pour le budget 2028–2034

Le président du Conseil européen António Costa propose de réduire de 204 milliards d’euros courants le plafond d’engagements par rapport au projet initial de la Commission. Ce n’est pas une baisse de 204 milliards par rapport au cadre aujourd’hui en vigueur. Les recettes que pourraient apporter les services numériques des grandes entreprises figurent parmi les pistes examinées. Ni le montant proposé ni une nouvelle contribution numérique ne sont adoptés.

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