Sorti en 2000, le film libanais de Tony Abou Elias revient sur grand écran le 19 novembre avec une version 4K, une bande-son remixée et des retouches numériques. À travers deux journalistes de fiction, il met en scène les arrestations de 1943 à Rachaya et les jours qui les suivent. Mirna Khayyat, qui tient le rôle de Nadia, avait présenté cette reprise comme une mise à jour technique soucieuse de préserver les couleurs et les lieux.

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Le film libanais de Tony Abou Elias, sorti en 2000, est revenu en salle le 19 novembre, à l’approche de la fête de l’Indépendance. La version 4K d’Al Fajr associe une bande-son remixée et des retouches sur certaines scènes. Le récit de 1943, lui, passe toujours par deux journalistes de fiction.

Le retour en salle d’Al Fajr ne marque pas la sortie d’un nouveau film sur l’indépendance libanaise. Sous le titre The Dawn: Reborn chez plusieurs exploitants, le réalisateur Tony Abou Elias remet en circulation un long métrage de 2000, écrit par Antoine Ghandour et produit par Mohammad Yassine. Les cinémas libanais l’ont inscrit à leur programmation à partir du jeudi 19 novembre. Timecodes Communications a présenté la nouvelle version dans les salles du réseau VOX, en présence de membres de l’équipe et du ministre de l’Information, Paul Morcos.

Al Fajr revient en 4K sans nouveau tournage annoncé

Trois changements sont documentés : la présentation en 4K, un nouveau mixage de la bande-son et l’amélioration de certaines scènes à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. La 4K désigne ici le format de la version proposée en salle. Elle ne précise ni la nature du support d’origine, ni les éléments utilisés pour préparer la nouvelle copie. L’équipe n’a pas détaillé publiquement le traitement appliqué aux différents plans. Rien ne permet donc d’affirmer qu’elle a recréé des images ou remplacé les interprètes.

Mirna Khayyat, qui tient le rôle de Nadia, avait expliqué le 8 novembre vouloir conserver les couleurs, les lieux et l’émotion des scènes. Elle avait aussi indiqué que l’équipe n’avait pas cherché à effacer toutes les imperfections. Ces précisions donnent une indication sur le parti pris de cette reprise : moderniser sa présentation pour les salles, sans refaire la mise en scène de Tony Abou Elias. Le nouveau mixage est annoncé séparément des interventions sur l’image. Il ne permet pas de conclure que les dialogues ont été réenregistrés.

Deux journalistes de fiction et une arrestation historique

Nadia écrit contre le mandat français. Rami, joué par Walid Alayli, doit se cacher et la rencontre dans un village. Le scénario part de leur rencontre pour suivre les effets de la crise politique en dehors des institutions de Beyrouth. La presse sert de fil conducteur : ce que les personnages écrivent ou cherchent à publier les expose aux autorités et les place face aux notables du village. Leur histoire ne constitue pas un témoignage sur deux journalistes ayant vécu ces événements.

Les arrestations de novembre 1943 ont, elles, bien eu lieu. Les autorités du mandat français ont détenu à la citadelle de Rachaya le président Béchara el-Khoury, le chef du gouvernement Riad el-Solh et d’autres responsables libanais. Leur libération, le 22 novembre, est devenue la date commémorée par le Liban. Dans le film, cet épisode réel donne sa chronologie à une intrigue inventée. Il explique aussi la place de Rachaya dans le récit, sans que les scènes jouées constituent des images d’archives de 1943.

Une ressortie en arabe pour le week-end de l’Indépendance

Le retour en salle intervient trois jours avant le 83e anniversaire de l’Indépendance. Le film est programmé en arabe, notamment au City Centre Beirut et dans d’autres salles qui le répertorient sous son titre anglais. Les fiches des exploitants ne donnent pas partout la même durée ni la même classification. Elles restent le meilleur point de départ pour vérifier l’heure et les conditions d’accès à une projection, qui dépendent du cinéma choisi.

Citadelle de Rachaya, photographie d’archives du 6 mai 2019 ; ce visuel n’est pas une image du film. Photo : Hardscarf / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Photo entière redimensionnée, habillage Libnanews sous la même licence.

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