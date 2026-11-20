Joseph Aoun estime à 620 millions de dollars les pertes agricoles liées à la guerre, notamment dans les zones frontalières. La présidence ne publie pas la méthode de calcul. Le chiffre ne constitue pas un budget d’indemnisation : des programmes existants financent séparément la remise en état et l’accès aux marchés.

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Joseph Aoun estime à environ 620 millions de dollars les pertes subies par l’agriculture libanaise du fait de la guerre, notamment dans les zones frontalières. Le président a avancé ce montant le 19 novembre à Baabda, devant les ministres de l’Agriculture de Jordanie, d’Irak et de Syrie et des représentants de la FAO. Il s’agit d’une estimation, pas d’un fonds d’indemnisation.

Le communiqué de la présidence ne précise ni la période retenue, ni les postes additionnés, ni la part des pertes dans chaque région. Il ne permet pas de déterminer quelle fraction du montant correspond aux cultures perdues, aux terres devenues inaccessibles ou aux équipements détruits. Ces situations n’appellent pourtant pas les mêmes dépenses. Une campagne manquée prive une exploitation de recettes ; un réseau d’irrigation endommagé l’empêche aussi de produire lors des campagnes suivantes.

Un repère plus détaillé existe pour juin. Dans une évaluation publiée le 17 juin, le ministère de l’Agriculture estimait séparément les pertes de production à 530,5 millions de dollars et les dommages directs à 41,2 millions. Ces deux postes éclairent la différence entre un manque à gagner et la valeur des biens atteints. Faute de méthode comparable publiée en novembre, on ne peut pas soustraire le bilan de juin du chiffre cité à Baabda pour calculer un supplément de pertes.

Dans le Sud, retrouver l’accès aux terres avant de relancer les récoltes

La FAO a décrit à l’automne des dégâts sur les terres, les installations d’irrigation et les autres équipements agricoles après une mission dans la région de Nabatiyé. Elle a aussi indiqué qu’environ la moitié des terres agricoles des gouvernorats du Sud et de Nabatiyé étaient inaccessibles. Ce chiffre décrit une difficulté d’accès dans deux gouvernorats, pas la proportion des parcelles détruites dans tout le pays. Il n’entre pas dans un calcul vérifiable des 620 millions annoncés par le président.

Le rétablissement de l’accès ne règle pas à lui seul la question du revenu. Une parcelle peut être de nouveau accessible mais sa récolte déjà perdue. Les exploitants peuvent aussi devoir réparer les installations, racheter des intrants ou retrouver un débouché. Le président a relié cette remise en activité au maintien des familles sur leurs terres. L’évaluation conjointe du ministère de l’Agriculture, de la FAO et du Programme alimentaire mondial du 11 novembre montre pourquoi l’enjeu dépasse la production : elle relève que les pertes de revenus ruraux et les difficultés d’accès aux terres fragilisent la capacité de ces ménages à se nourrir.

Un prêt existant, distinct d’une indemnisation de guerre

Le Conseil du développement et de la reconstruction recense plusieurs outils déjà en place. Le programme de transformation agroalimentaire, financé par un prêt de 200 millions de dollars approuvé par la Banque mondiale en 2023, prévoit notamment la réhabilitation de systèmes d’irrigation et de routes agricoles. Il vise aussi à améliorer les services et l’accès au marché pour les exploitations et les petites entreprises du secteur. Son objet est plus large que la réparation des seules pertes citées à Baabda.

En octobre, le ministère, le Conseil du développement et de la reconstruction et le Programme des Nations unies pour le développement ont lancé, dans le cadre de ce programme, un dispositif de subventions à coûts partagés de 20 millions de dollars. Il soutient notamment des investissements dans l’eau et la remise en état de certains équipements. Les 20 millions font partie du programme, ils ne s’y ajoutent pas. Ces montants décrivent des instruments de financement, pas des versements individuels déjà effectués ou la part des 620 millions effectivement couverte.

Le commerce régional peut aider à écouler la production

La réunion de Baabda portait aussi sur l’accord agricole signé en 2023 par le Liban, la Syrie, la Jordanie et l’Irak. Le ministre libanais Nizar Hani a indiqué que les quatre pays cherchaient à mettre cet accord en pratique. Les sujets cités vont du contrôle des marchandises aux frontières à la recherche et aux investissements agricoles. Joseph Aoun a notamment demandé à la FAO un appui technique pour tester l’échange électronique des certificats phytosanitaires. Le communiqué n’annonce ni que ces certificats sont déjà échangés entre les quatre pays, ni un calendrier de mise en service.

Pour un producteur qui a retrouvé l’accès à sa terre et peut vendre, des formalités plus prévisibles peuvent rendre un débouché régional plus fiable. Pour celui dont l’irrigation est hors d’usage, cette simplification ne finance pas la remise en culture. Les deux dossiers avancent selon des calendriers différents : d’un côté les travaux et aides aux exploitations, de l’autre l’exécution d’un accord commercial. La stratégie agricole nationale de 2026 à 2035 prévoit la remise en état des moyens de production, mais aucune nouvelle allocation chiffrée en réponse à l’estimation du 19 novembre n’a été annoncée lors de cette rencontre.

Photographie d’archives : terres agricoles et troupeau près d’Ammiq, dans la Békaa, le 15 septembre 2021. Illustration du secteur ; ne montre ni les parcelles touchées ni des dégâts de guerre. Photo : Diana Salloum / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Photo redimensionnée sans recadrage, habillage Libnanews ; adaptation sous CC BY-SA 4.0.

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