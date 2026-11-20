Une étude menée à Boston a évalué AMIE, le système expérimental de Google, avant des consultations réelles. Les résultats publiés en octobre portent sur un parcours sous surveillance médicale. Ils montrent une utilité perçue pour préparer certains rendez-vous, mais ne démontrent pas une amélioration de la santé ou une réduction des coûts. Le détail des effectifs, des critères de sécurité et du classement des hypothèses diagnostiques évite plusieurs interprétations trompeuses. Le dispositif ne remplace pas une consultation et reste à évaluer dans des essais comparatifs plus larges.

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AMIE, le système expérimental de Google, a dialogué avec de vrais patients avant leur rendez-vous médical à Boston. L’étude publiée le 8 octobre 2026 montre qu’un tel échange peut s’intégrer à une consultation sous surveillance. Elle ne démontre ni une meilleure santé des patients, ni la possibilité de remplacer le médecin.

Le changement tient au terrain d’évaluation. Les chercheurs de Google et du Beth Israel Deaconess Medical Center ont quitté les seules consultations simulées. Leur étude prospective s’est déroulée entre avril et novembre 2025 dans une structure de soins primaires. Elle a inclus 114 personnes. Parmi elles, 98 ont achevé à la fois l’échange avec l’intelligence artificielle et leur consultation.

Ces résultats, rendus publics en octobre, ne constituent donc pas une nouvelle découverte de novembre. Ils permettent d’examiner une question précise : que vaut une conversation médicale automatisée lorsqu’elle précède des soins réels ?

AMIE prépare un rendez-vous, sans le remplacer

Les participants avaient déjà réservé une consultation pour un problème ponctuel. Le triage de la clinique avait écarté les situations nécessitant des soins d’urgence. Ils échangeaient ensuite par écrit avec AMIE, depuis leur domicile, jusqu’à cinq jours avant leur rendez-vous. Le dispositif recueillait les symptômes et les antécédents, puis présentait des hypothèses à discuter avec le soignant.

Un résumé et la transcription pouvaient être transmis au professionnel chargé de la consultation. L’expérience ne consistait pas à laisser un chatbot décider seul d’un traitement. Elle ajoutait une étape préparatoire à un parcours médical maintenu.

Le protocole sélectionnait des adultes anglophones, déjà suivis dans l’établissement et capables d’utiliser son dispositif numérique. Les grossesses connues et les motifs psychiatriques étaient exclus. Ces critères limitent la portée des résultats : ils ne permettent pas de conclure pour tous les patients ou toutes les situations cliniques.

Aucun arrêt de sécurité, mais pas zéro erreur

Un médecin surveillait chaque conversation en temps réel. Il pouvait interrompre l’échange en cas de risque, de détresse importante ou de demande du participant. Aucun arrêt fondé sur ces critères n’a été nécessaire. Les superviseurs ont néanmoins relevé une hallucination, c’est-à-dire une information produite sans fondement, et apporté des précisions cliniques dans cinq échanges.

L’absence d’interruption ne signifie donc pas absence d’erreur ou inutilité de la supervision. Elle décrit le fonctionnement d’un dispositif encadré, avec un professionnel disponible pour intervenir. Retirer ce professionnel modifierait les conditions dans lesquelles le résultat a été obtenu.

L’établissement rapporte aussi un cas jugé quelque peu préjudiciable par un soignant. Celui-ci craignait que la mention d’un lymphome parmi les hypothèses ait suscité de l’anxiété. L’épisode rappelle qu’une liste médicalement envisageable peut avoir des effets sur la personne qui la reçoit.

Les pourcentages exigent leurs dénominateurs

Les professionnels ont répondu au questionnaire après 60 des 98 consultations. Ils avaient consulté le compte rendu d’AMIE avant le rendez-vous dans 44 cas. Parmi ces 44 retours, 33 signalaient une aide à la préparation, soit 75 %. Dans 25 cas, ils estimaient que l’échange avait pu modifier leur approche.

Ces réponses mesurent une utilité perçue. Elles ne prouvent pas que trois quarts de tous les patients ont bénéficié de meilleurs soins. Elles ne quantifient pas non plus un gain de temps systématique ou une baisse des coûts.

Un autre résultat demande la même précision. Dans l’analyse exploratoire présentée par les chercheurs, le diagnostic finalement retenu figurait parmi les sept premières hypothèses d’AMIE dans 90 % des cas. Il arrivait en première position dans 56 % des cas, et parmi les trois premières dans 75 %. Présenter le premier chiffre comme un taux de diagnostic unique correct serait trompeur.

Une comparaison encore éloignée d’un essai d’efficacité

Les évaluateurs ont apprécié les propositions diagnostiques et les plans de prise en charge de manière anonymisée. Les médecins obtenaient de meilleurs résultats sur le caractère pratique et le rapport coût-efficacité des plans. AMIE ne disposait ni du dossier médical complet, ni d’un examen physique. Ces différences de contexte comptent dans l’interprétation.

L’étude reste monocentrique et sans groupe témoin. Elle ne compare pas deux parcours attribués au hasard, avec et sans l’outil. Elle ne permet donc pas d’isoler son effet sur les complications, les erreurs diagnostiques ou la charge de travail. Une satisfaction élevée et une conversation fluide ne constituent pas, à elles seules, une amélioration clinique.

Alphabet a financé les travaux, auxquels participent ses chercheurs. Ce lien est déclaré et doit accompagner la lecture des résultats. Il rend particulièrement importante leur reproduction par d’autres équipes, dans des populations et des organisations différentes.

Les étapes suivantes restent des essais comparatifs plus larges. Ils devront mesurer les résultats pour les patients, les coûts, la confidentialité et le niveau de surveillance nécessaire. La transposition à des consultations francophones ou arabophones, notamment au Liban, n’est pas établie par cette étude menée en anglais.

Photographie : Ajay Suresh, BIDMC, 6 novembre 2025, CC BY 4.0. Archive, réduction proportionnelle et habillage Libnanews.

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