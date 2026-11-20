Le qawarma est une viande confite, mais aussi un ingrédient qui relie plusieurs plats de la cuisine libanaise. Dans la Bekaa occidentale et le Chouf, il entre dans un taboulé d’hiver au boulgour et aux pois chiches. Ailleurs, il accompagne les œufs, le kishk ou le houmous. Des pratiques documentées montrent la diversité de ses usages et le rôle des circuits familiaux de la mouneh. Un recueil universitaire américain illustre aussi sa transmission hors du Liban, sans imposer une recette unique ni une origine certaine.

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Le qawarma ne se résume pas à un pot de viande confite. Dans la cuisine libanaise, cette préparation accompagne aussi bien les œufs que le houmous, le kishk ou certaines variantes de plats montagnards. La viande, généralement de l’agneau, cuit dans la graisse animale.

Écrit aussi awarma ou kawarma, son nom traverse plusieurs répertoires culinaires. Pour comprendre sa place au Liban, les exemples de la Bekaa occidentale et du Chouf sont particulièrement parlants : ils montrent comment une provision d’hiver entre dans des recettes de céréales, de légumineuses et de produits laitiers.

Le qawarma, une provision avant d’être une garniture

Le qawarma appartient à la mouneh, l’ensemble des provisions constituées pour les mois suivants. Avant la généralisation du réfrigérateur, les cuisines montagnardes devaient composer avec l’hiver et des déplacements difficiles. Transformer les aliments réduisait la dépendance aux arrivages de produits frais.

Le qawarma s’inscrit dans cette logique. La viande pouvait être hachée ou coupée en morceaux. Les récipients en terre appartiennent à la mémoire de cette préparation, tandis que les bocaux en verre figurent dans ses présentations contemporaines. Ces éléments décrivent une pratique patrimoniale, pas une méthode de conservation à reproduire sans précautions.

Il n’existe pas, dans les documents consultés, de date de naissance certaine ni de village auquel attribuer son invention. La présence du qawarma dans plusieurs régions ne permet pas davantage de définir une recette unique. Les proportions, le choix de la viande et les emplois culinaires diffèrent selon les préparations.

Un taboulé d’hiver dans la Bekaa et le Chouf

L’une des utilisations les mieux documentées surprend ceux qui associent seulement le taboulé au persil et à la tomate. Dans la Bekaa occidentale et le Chouf, une version hivernale réunit du boulgour gros, des pois chiches, des oignons et du qawarma. Elle se sert chaude avec des feuilles de chou cuites.

La Food Heritage Foundation décrit cette préparation comme une réponse à la saison où les légumes du taboulé d’été sont moins disponibles. La menthe séchée apporte l’arôme végétal. Le boulgour et les pois chiches constituent la base, tandis que le qawarma introduit la composante carnée.

Du yaourt aux œufs, plusieurs chemins vers la table

Le Chouf offre un autre exemple avec certaines préparations de kebbé au yaourt. Le qawarma peut y être ajouté pour enrichir le plat. Il ne faut pas le confondre avec la viande incorporée au mélange de boulgour qui forme les boulettes : il intervient ici dans l’accompagnement.

Les œufs au qawarma, souvent désignés par le nom de bayd awarma, constituent une association plus directe. La viande confite rejoint les œufs dans la préparation. D’autres usages l’intègrent au kishk ou la déposent sur le houmous. Une même réserve peut ainsi participer à plusieurs repas, avec des bases très différentes.

Cette diversité explique pourquoi décrire le qawarma uniquement comme une conserve serait incomplet. Son intérêt culinaire tient aussi à ce qu’il transforme autour de lui : des œufs, une purée de pois chiches, un plat de céréales ou une préparation au yaourt. Ce sont ces associations qui font circuler la tradition d’une cuisine à l’autre.

Une tradition qui voyage aussi hors du Liban

Un exemple contemporain apparaît dans le livre collectif de recettes 2026 du Dashew Center de l’université de Californie à Los Angeles. Parmi les contributions de sa communauté internationale figure un houmous à l’awarma présenté par Mark Mouawad pour le Liban.

La recette décrit une garniture de viande confite déposée sur la purée de pois chiches. Elle utilise du bœuf, ce qui rappelle que toutes les versions contemporaines ne reposent pas sur l’agneau. Le document présente des contributions d’étudiants, de chercheurs invités et de membres du personnel, dans le cadre de la Semaine internationale de l’éducation.

Ce cas ne mesure pas la diffusion du plat dans toute la diaspora. Il montre, plus modestement, comment une préparation familiale peut prendre place dans un échange universitaire. La recette transmet un usage concret, sans exiger du lecteur qu’il connaisse déjà l’ensemble de la mouneh libanaise.

Le patrimoine passe aussi par l’approvisionnement

La transmission ne concerne pas seulement les gestes de cuisine. Des entretiens menés auprès de Beyrouthins et présentés par la Food Heritage Foundation soulignent le rôle des producteurs, des proches et des marchés dans l’achat de la mouneh. Savoir où chercher un produit et à quelle saison l’obtenir constitue une partie de ce savoir.

Ces observations ne représentent pas toutes les familles libanaises. Elles éclairent néanmoins le lien entre ville et campagne : certains foyers achètent les provisions déjà préparées, d’autres se procurent les ingrédients avant de les transformer. Le prix, la confiance et le temps disponible comptent autant que l’attachement à une recette.

La mouneh n’est donc pas une tradition sans contraintes matérielles. Préparer, acheter et transporter les ingrédients mobilise des ressources. Les récits patrimoniaux ne suffisent pas à établir le coût actuel d’un pot de qawarma, ni son accessibilité pour tous les ménages.

À table, cette préparation continue pourtant de changer de forme selon son accompagnement. Dans le taboulé hivernal, elle rejoint le boulgour et les pois chiches. Sur le houmous, elle devient une garniture. Avec les œufs, elle compose un autre repas : autant de manières documentées de faire vivre un même ingrédient.

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