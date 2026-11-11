Al-Walid Hallani aurait été interpellé après un accident

Une chaîne de télévision libanaise rapporte, sur la foi de sources sécuritaires, l’interpellation du chanteur Al-Walid Hallani après un accident de la circulation à Beyrouth. Un piéton aurait été grièvement blessé. Le compte rendu original ne précise pas le lieu exact de l’accident, l’heure des faits ou les suites judiciaires. Les reprises divergent sur plusieurs détails. Aucun communiqué officiel consulté ne permet de confirmer les circonstances ou l’état actuel du blessé. Un décès ne peut pas être considéré comme établi.

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Le chanteur libanais Al-Walid Hallani, fils d’Assi Hallani, aurait été interpellé à Beyrouth après un accident de la circulation impliquant un piéton. Une chaîne de télévision libanaise rapporte cette information en citant des sources sécuritaires. Les circonstances précises et la situation judiciaire du chanteur restent à confirmer officiellement.

Al-Walid Hallani cité dans un accident à Beyrouth

Selon ce compte rendu, le chanteur aurait heurté un passant, qui aurait été grièvement blessé. La chaîne évoque un état critique, sans citer de bulletin médical ni préciser l’établissement où la personne aurait été prise en charge.

Le même média indique que les services de sécurité ont interpellé Al-Walid Hallani et commencé à l’interroger sur les circonstances de l’accident. Il ne mentionne ni décision de mise en accusation, ni jugement. Une interpellation ne permet pas de présumer de la culpabilité de la personne concernée.

L’information a été publiée mardi 10 novembre au soir, puis largement reprise mercredi 11 novembre. L’heure exacte de l’accident n’est pas établie dans le compte rendu original.

Des précisions encore attendues

Les reprises médiatiques divergent sur le lieu précis de l’accident et sur celui de l’interrogatoire. Ces indications ne peuvent pas être rapprochées pour constituer un récit certain. La source initiale situe uniquement les faits dans la capitale.

Au moment de cette vérification, aucun communiqué officiel consulté ne confirme les circonstances, l’état actuel du piéton ou les suites de la procédure. Les informations disponibles ne permettent pas non plus d’établir un décès.

Illustration : vue générale de Beyrouth, photographie d’archive non datée de Jo Kassis / Pexels. Cette image ne montre ni l’accident ni les personnes concernées. Habillage éditorial assisté par IA.

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