PIB 2024 du Liban : pourquoi les estimations diffèrent

Le PIB libanais en 2024 est évalué à 30,5 milliards de dollars dans les comptes de l’Administration centrale de la statistique (CAS), avec une baisse de 5,2 % en volume. La revue macroéconomique de décembre 2025 de la Banque du Liban retient pourtant 27,7 milliards de dollars et une contraction de 6,4 % pour cette même année. Ces chiffres appartiennent à des exercices statistiques différents. Les comparer exige de vérifier leur origine, leur méthode et la version des années précédentes. Le décalage concerne aussi les archives. Le 6 août 2025, Libnanews rapportait une estimation de 32,8 milliards de dollars, accompagnée d’un recul réel de 7 %. Le dossier CAS désormais disponible ne reprend pas ces valeurs. Il révise également la période 2020–2023. Pour lire la trajectoire économique, il faut donc utiliser une série cohérente, plutôt que juxtaposer les chiffres de publications successives.

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Le PIB libanais en 2024 est évalué à 30,5 milliards de dollars dans les comptes de l’Administration centrale de la statistique (CAS), avec une baisse de 5,2 % en volume. La revue macroéconomique de décembre 2025 de la Banque du Liban retient pourtant 27,7 milliards de dollars et une contraction de 6,4 % pour cette même année. Ces chiffres appartiennent à des exercices statistiques différents. Les comparer exige de vérifier leur origine, leur méthode et la version des années précédentes.

Le décalage concerne aussi les archives. Le 6 août 2025, Libnanews rapportait une estimation de 32,8 milliards de dollars, accompagnée d’un recul réel de 7 %. Le dossier CAS désormais disponible ne reprend pas ces valeurs. Il révise également la période 2020–2023. Pour lire la trajectoire économique, il faut donc utiliser une série cohérente, plutôt que juxtaposer les chiffres de publications successives.

PIB libanais en 2024 : trois estimations à distinguer

Dans son tableau principal, la CAS évalue le produit intérieur brut à 2 728 402 milliards de livres en 2024. Le montant atteint 2 257 806 milliards en 2023. Cela représente une hausse nominale de 20,8 %, calculée dans la même unité monétaire. Cette augmentation ne traduit pas une hausse équivalente de la production. Le déflateur du PIB augmente de 27,4 %, tandis que le volume se contracte de 5,2 %.

La Banque du Liban présente un autre ensemble dans sa revue portant sur décembre 2025. Son tableau de comparaison retient, pour 2024, un PIB nominal de 27,7 milliards de dollars et une croissance réelle de −6,4 %. Il distingue explicitement ses estimations de celles de la CAS, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La case CAS pour 2024 y est encore marquée comme indisponible.

Publication et statut PIB nominal 2024 Variation réelle 2024 Estimation rapportée par Libnanews le 6 août 2025 32,8 milliards de dollars −7,0 % Estimation BDL, revue de décembre 2025 27,7 milliards de dollars −6,4 % Comptes CAS 2024, série révisée consultée le 10 novembre 2026 30,5 milliards de dollars −5,2 %

Le tableau restitue des valeurs publiées à des moments différents. Il ne mesure ni une croissance entre ces publications, ni un supplément de richesse apparu après leur diffusion. Les 2,8 milliards de dollars séparant les deux dernières évaluations portent sur la même année économique. Les documents consultés ne fournissent pas de tableau de passage permettant d’attribuer chaque dollar de cet écart à une correction précise.

Des comptes révisés, pas une simple conversion monétaire

La CAS précise que les révisions de 2020–2023 résultent de nouvelles données transmises par plusieurs institutions. Elle mentionne aussi des améliorations méthodologiques importantes, notamment pour l’activité immobilière. Une révision modifie donc les niveaux et parfois les taux de croissance des années antérieures. Elle change la base à laquelle l’année suivante est comparée.

L’immobilier illustre cette évolution. La méthode précédente supposait une augmentation annuelle fixe de 0,5 % du parc de logements. La nouvelle méthode utilise des enquêtes sur les ménages, distingue logements occupés par leurs propriétaires et logements loués, puis mobilise les permis de construire pour établir les estimations annuelles. Une autre modification concerne le déflateur des services immobiliers hors logement.

Ces changements portent sur la mesure d’un service produit chaque année. Ils ne consistent pas à ajouter au PIB la valeur de tous les appartements. La CAS n’isole pas, dans le rapport principal, la contribution chiffrée de chaque amélioration à la révision totale. Présenter l’immobilier comme l’unique explication de l’écart entre institutions dépasserait donc ce que les documents établissent.

La BDL expose ses propres limites statistiques

La préface de la revue de décembre 2025 explique le recours à des estimations internes. À la date de préparation de ce document, les grands agrégats des comptes nationaux n’avaient pas été officiellement actualisés au-delà de 2023. La banque centrale mobilisait son indicateur composite d’activité et différents indicateurs indirects pour apprécier la conjoncture.

La CAS décrit une démarche de comptabilité nationale fondée sur la production. Elle mesure la valeur ajoutée des producteurs résidents. L’approche par les dépenses présente ensuite la consommation, la formation de capital et les échanges extérieurs. Deux organismes peuvent ainsi travailler sur la même économie avec des informations, des calendriers et des outils différents.

Il serait erroné de transformer la date de référence d’une revue en date certaine de toutes ses données. De même, le répertoire « 2024/10 » dans l’adresse du fichier CAS ne prouve pas sa date de publication. Le document consulté présente bien des comptes pour 2024 et des révisions antérieures. Son chemin informatique ne permet pas d’affirmer qu’ils étaient déjà disponibles en octobre 2024.

Prix, dollars et volumes répondent à trois questions

Le PIB en livres courantes mesure une valeur aux prix de l’année. La série en volume cherche à neutraliser l’évolution des prix. La conversion en dollars ajoute une troisième opération : l’application d’un taux de change. Ces trois lectures ne sont pas interchangeables, surtout après une crise monétaire.

Pour 2024, la CAS utilise un taux annuel moyen pondéré de 89 474,5 livres par dollar. Pour 2023, elle retient 87 043,2 livres. Son tableau aboutit à 30,5 milliards de dollars en 2024, contre 25,9 milliards en 2023, avec des montants en dollars arrondis. La hausse nominale en devises coexiste ainsi avec une baisse réelle de l’activité.

La comparaison de longue période apporte un autre repère. En volume, le niveau de 2024 représente environ 69 % de celui de 2019. Le PIB nominal en dollars représente environ 57 % des 53,3 milliards de dollars affichés en 2019. Le premier rapport renseigne sur la production corrigée des prix. Le second dépend aussi des prix relatifs et de la conversion monétaire.

Les ratios économiques doivent suivre la même version

Une révision du PIB affecte mécaniquement les indicateurs exprimés en pourcentage de ce total. Dette, recettes publiques, crédit ou déficit extérieur peuvent afficher un ratio différent sans que leur montant ait changé. Reprendre un numérateur d’une publication et le diviser par un PIB tiré d’une autre demande donc une vérification du périmètre et de la période.

La même prudence vaut pour les prévisions. Les comptes CAS de 2024 ne fournissent pas une mesure de la croissance de 2026. Ils offrent une base historique révisée. La prochaine comparaison utile portera sur des comptes établis avec des définitions compatibles, et sur les explications détaillées qui accompagneront toute nouvelle révision.

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