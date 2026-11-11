Sud-Liban : frappes israéliennes à Qantara

Des frappes israéliennes ont été signalées à Qantara mercredi 11 novembre au matin. Un bulletin ultérieur fait état d’un missile qui n’a pas explosé. Une frappe a aussi été rapportée à Kfar Tebnit, ainsi que deux engins explosifs largués à l’aube entre Zawtar el-Charqiyeh et Zawtar el-Gharbiyeh. Des tirs ont visé le quartier Al-Khazzan à Majdal Zoun. Des drones ont été signalés au-dessus du Sud, puis de Beyrouth et de sa banlieue sud. Les dépêches ne fournissent aucun bilan humain.

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Des frappes israéliennes à Qantara ont été signalées mercredi 11 novembre 2026 au matin, selon l’agence de presse officielle libanaise. Une frappe a également été rapportée à Kfar Tebnit, ainsi que des tirs de mitrailleuses vers Majdal Zoun. Les comptes rendus ne donnent aucun bilan humain.

Frappes israéliennes à Qantara

Dans un premier bulletin, le correspondant à Marjayoun signale une frappe aérienne sur Qantara, accompagnée de nombreux survols d’avions de combat. Les appareils volaient à très basse altitude dans le ciel du Sud-Liban.

Une seconde dépêche indique que l’aviation a de nouveau frappé la localité. Ces informations décrivent une succession de frappes, sans préciser le nombre d’impacts, les sites visés ou les dégâts. Les bulletins ont été publiés à 9 h 02 et à 9 h 06, heure de Beyrouth. Ces horaires ne sont pas ceux des attaques, que les textes ne précisent pas.

Un bulletin ultérieur, publié à 9 h 13, signale une nouvelle frappe sur Qantara et précise que le missile n’a pas explosé. Le correspondant ne donne aucun détail supplémentaire sur cet engin ou sur le lieu où il est tombé.

Une frappe sur Kfar Tebnit

Dans le district de Nabatiyé, le correspondant de l’agence rapporte une frappe aérienne sur Kfar Tebnit. Sa dépêche, publiée à 9 h 11, ne précise pas l’heure de l’attaque ni sa cible. Elle mentionne aussi deux engins explosifs largués par un drone à l’aube, entre Zawtar el-Charqiyeh et Zawtar el-Gharbiyeh.

Des tirs vers Majdal Zoun

Plus tôt dans la matinée, le correspondant à Tyr rapporte des rafales de mitrailleuses israéliennes en direction du quartier Al-Khazzan, à Majdal Zoun. Le texte ne précise ni leur durée ni leurs conséquences.

La même dépêche signale des drones au-dessus des villages des secteurs occidental et central du Sud-Liban à l’aube du 11 novembre. Elle mentionne également des fusées éclairantes israéliennes au-dessus de Yater et de Zibqine pendant la nuit précédente, du 10 au 11 novembre.

À Beyrouth, une autre correspondante signale des drones israéliens au-dessus de la capitale et de sa banlieue sud. Ce bulletin, publié à 9 h 16, ne rapporte aucune frappe dans ces secteurs.

Qantara déjà touchée la veille

Ces nouveaux signalements suivent ceux du mardi 10 novembre. Une frappe aérienne avait alors été rapportée à Qantara à 6 heures, heure de Beyrouth. Une puissante explosion provoquée par les forces israéliennes avait ensuite été signalée dans la localité en fin de journée. Ces faits de la veille restent distincts des frappes rapportées ce mercredi.

Pour les événements du 11 novembre, l’absence de bilan dans les dépêches ne permet pas de conclure à l’absence de victimes.

Illustration : Khiam vue depuis Marjayoun, photographie d’archive non datée. Cette image ne montre pas les frappes rapportées le 11 novembre. Photo : François el Bacha / Libnanews. Habillage éditorial, contraste et netteté ajustés.

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