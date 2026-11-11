Taekwondo : 170 jeunes réunis à Mont La Salle

Le championnat du Liban de taekwondo 2026 des jeunes ceintures noires a réuni 170 participants à Mont La Salle, à Aïn Saadé. Le club hôte a remporté trois classements par équipes, tandis qu’Antranik Antélias s’est imposé chez les juniors féminines. Les rencontres se sont déroulées sur deux jours et deux aires de combat.

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Le championnat du Liban de taekwondo 2026 des jeunes ceintures noires a réuni 170 participants au club Mont La Salle, à Aïn Saadé. Organisée par la Fédération libanaise de taekwondo sur deux jours et deux aires de combat, la compétition concernait les juniors, garçons et filles, ainsi que les catégories des plus jeunes.

Mont La Salle a remporté trois des quatre classements par clubs. Antranik Antélias a pris la première place chez les juniors féminines, selon les résultats transmis par Jalal Beainou le 10 novembre.

Les classements par clubs

Juniors masculins : Mont La Salle, 50 points ; Antranik Antélias, 17 points ; Combat Arena, 14 points.

Mont La Salle, 50 points ; Antranik Antélias, 17 points ; Combat Arena, 14 points. Juniors féminines : Antranik Antélias, 31 points ; Mont La Salle, 24 points ; Anwar, 13 points.

Antranik Antélias, 31 points ; Mont La Salle, 24 points ; Anwar, 13 points. Plus jeunes garçons : Mont La Salle, 32 points ; Académie des combattants, 21 points ; Aigle noir, 20 points.

Mont La Salle, 32 points ; Académie des combattants, 21 points ; Aigle noir, 20 points. Plus jeunes filles : Mont La Salle, 18 points ; Anwar, 12 points ; Académie des combattants, 10 points.

Les champions juniors

Moins de 45 kg : Charbel Andraos (Mont La Salle).

Moins de 48 kg : Rami Akkari (Mont La Salle).

Moins de 51 kg : Edmond Hachem (Antranik Antélias).

Moins de 55 kg : Ghassan Abou Jaoudé (Mont La Salle).

Moins de 59 kg : Andrew Nasr (Mont La Salle).

Moins de 63 kg : Anthony Naufal (Mont La Salle).

Moins de 68 kg : Christian Zeinoun (Combat Arena).

Moins de 73 kg : Ryan Hanna (Combat Arena).

Moins de 78 kg : Alex Metlan (Mont La Salle).

Plus de 78 kg : Kevin Sawwan (Mont La Salle).

Les championnes juniors

Moins de 42 kg : Fatima Al-Batoul Raad (Antranik Antélias).

Moins de 44 kg : Karel Ibrahim (Mont La Salle).

Moins de 46 kg : Maria Dib (Antranik Antélias).

Moins de 49 kg : Katrina Geagea (Mont La Salle).

Moins de 52 kg : Angelina El-Murr (Antranik Antélias).

Moins de 55 kg : Yasmina Abou Daher (Académie des combattants).

Moins de 59 kg : Angela El-Ghaoui (Antranik Antélias).

Moins de 63 kg : Mary Jane Mourad (Mont La Salle).

Moins de 68 kg : Rebecca Kiameh (Lebanese Taekwondo Kwan).

Plus de 68 kg : Lynn Kanj (Kassir).

Les vainqueurs chez les plus jeunes garçons

Moins de 26 kg : Kevin Abdallah (Mont La Salle).

Moins de 28 kg : Samuel Souma (Combat Arena).

Moins de 30 kg : Alexander Chalala (Taekwon).

Moins de 32 kg : Anthony Samra (Aigle noir).

Moins de 34 kg : Rafic Sakr (Académie des combattants).

Moins de 36 kg : Georges Ryan Nakhle (Mont La Salle).

Moins de 38 kg : Nicolas Chantiri (Mont La Salle).

Moins de 40 kg : Andrew Nakhl (Mont La Salle).

Moins de 43 kg : Amir Abou Daher (Académie des combattants).

Moins de 46 kg : Hadi Farah (Aigle noir).

Moins de 49 kg : Élie El-Mouhayyer (Combat Arena).

Moins de 52 kg : Roel Anthony Abi Chaaya (Antranik Antélias).

Plus de 52 kg : Georges Kaï (Anwar).

Les gagnantes chez les plus jeunes filles

Moins de 26 kg : Larita Saliba (Académie des combattants).

Moins de 30 kg : Haya Achkar (Anwar).

Moins de 32 kg : Yasmine Joy Hammoud (Taekwon).

Moins de 34 kg : Heaven Abou Rjeily (Mont La Salle).

Moins de 36 kg : Rimi El-Hage (Académie des combattants).

Moins de 38 kg : Nay Hourani (Mont La Salle).

Moins de 40 kg : Yasmina Chaaya (Al-Saydé).

Moins de 43 kg : Sanaa Farah (Aigle noir).

Moins de 46 kg : Luna Choueiti (Maristes).

Plus de 52 kg : Maria Christa Younes (Borj Aïntoura).

Un encadrement fédéral et arbitral

Le président de la Fédération libanaise de taekwondo, Habib Zarifé, a assisté au championnat avec le secrétaire général Richard Abi Zeid Daou, le trésorier Élie Nehmé, le comptable Joe Khoury et le membre de la fédération André Rostom. Joseph Abou Samra, Anwar Nehmé, Georges Khattar et Ralph Harb étaient également présents, aux côtés des responsables des clubs et des familles.

Les combats ont été dirigés par Michel Majdalani, président de la commission d’arbitrage du kyorugi, avec l’appui d’arbitres internationaux et nationaux.

Source : communiqué en arabe de la Fédération libanaise de taekwondo transmis par Jalal Beainou le 10 novembre 2026. Présentation en français des classements par clubs et des vainqueurs de chaque catégorie.

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