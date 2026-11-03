Midterms : le vote se poursuit, le Sénat reste ouvert

Les Américains votent ce 3 novembre pour renouveler le Congrès. Les centres de vote d’Hawaï ont ouvert, tandis que les batailles du Sénat restent indécises dans plusieurs États. Iowa, Kansas et Michigan présentent des enjeux différents. Les classements de RealClearPolling ne sont pas des résultats et les appels des responsables politiques restent des messages de campagne. Des observateurs fédéraux sont annoncés dans le Maine et ailleurs. Au Liban, les premières tendances importantes sont attendues pendant la nuit, après la fermeture des bureaux.

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Les midterms américains se déroulent ce mardi 3 novembre 2026, avec le contrôle du Congrès en jeu. À Hawaï, les centres de vote ont commencé leur journée à 7 heures locales, soit 17 heures UTC. À 18 h 18 UTC, aucun résultat ne permet encore de départager les candidats dans les principales batailles sénatoriales. Les appels à la mobilisation se poursuivent, tandis que les autorités électorales organisent un scrutin placé sous une surveillance fédérale et judiciaire accrue.

Pour les lecteurs au Liban, l’essentiel de la séquence des résultats se jouera pendant la nuit. Il est encore tôt aux États-Unis : 13 h 18 à Washington et 8 h 18 à Honolulu au moment de ce point. Les premières tendances ne devront pas être confondues avec des résultats complets, ni les annonces des candidats avec des projections électorales établies.

Midterms : neuf courses sénatoriales encore indécises

La carte principale de RealClearPolling consultée mardi classe neuf courses sénatoriales comme indécises : Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio, Caroline du Sud, Texas et Nebraska. Elle répartit les autres sièges entre 47 classés du côté démocrate et 44 du côté républicain. Ces catégories comprennent des sièges qui ne sont pas renouvelés cette année. Elles ne représentent pas des victoires enregistrées mardi.

Cette carte affiche aussi un gain moyen potentiel de cinq sièges pour les démocrates. Il s’agit d’une indication fondée sur les moyennes de sondages, pas d’un décompte. La vue distincte « sans indécis », qui attribue chaque course à un camp, affiche quant à elle 53 sièges démocrates et 47 républicains. Les deux présentations ne doivent pas être mélangées pour annoncer une majorité acquise.

Le Nebraska est repassé de la catégorie penchant vers les républicains à celle des courses indécises le 2 novembre. Cette modification précède donc le vote de mardi. Elle concerne le duel entre le sénateur républicain Pete Ricketts et l’indépendant Dan Osborn. Un classement électoral ne préjuge ni du résultat ni du choix de groupe parlementaire d’un candidat indépendant.

Iowa, Kansas et Michigan, trois tests différents

Dans l’Iowa, la républicaine Ashley Hinson et le démocrate Josh Turek se disputent notamment le siège laissé vacant par Joni Ernst. Au Kansas, le sénateur républicain Roger Marshall affronte Adam Hamilton. Dans le Michigan, les démocrates doivent conserver le siège du sénateur sortant Gary Peters, qui ne se représente pas. Leur candidat Abdul El-Sayed est opposé au républicain Mike Rogers.

Ces situations montrent pourquoi un avantage national dans les enquêtes ne suffit pas à établir la future majorité. Les démocrates doivent gagner des sièges républicains tout en conservant les leurs. Un succès dans un État peut être compensé par une défaite ailleurs. Au Sénat, les républicains peuvent conserver le contrôle avec 50 sièges grâce à la voix décisive du vice-président JD Vance en cas d’égalité. Les démocrates visent 51 sièges.

La mobilisation continue jusqu’à la fermeture

Les responsables des deux camps continuent d’afficher leur confiance. Après avoir voté à Brooklyn mardi, Chuck Schumer a exprimé son espoir de voir émerger une nouvelle majorité démocrate au Sénat, selon Associated Press. Cette déclaration du chef démocrate relève de la mobilisation politique, pas d’une annonce de résultats.

Donald Trump a, de son côté, placé sa présidence au centre de la campagne. Mardi, lors de son entretien avec Fox & Friends, il a de nouveau pris pour cible Abdul El-Sayed. Il a lié ses critiques du candidat du Michigan à son annonce d’un arrêt des versements annuels américains à Israël en fin d’année. Cette annonce diplomatique, déjà traitée séparément, intervient alors que le candidat démocrate conteste le soutien américain à Israël.

Dans le Maine, des observateurs fédéraux annoncés

Le ministère de la Justice a annoncé mardi environ 1 000 observateurs et contrôleurs électoraux dans les 50 États. Sa liste comprend, dans le Maine, Lewiston, Portland et South Portland. Elle mentionne également plusieurs villes du Michigan, dont Detroit, ainsi que des comtés de l’Iowa et du Kansas. L’annonce d’un déploiement ne prouve pas une présence dans chaque bureau de vote.

Ce dispositif reste soumis aux règles locales et à des restrictions judiciaires. Le juge Reggie Walton a rejeté le 2 novembre une demande d’urgence de la NAACP, tout en imposant le respect des engagements fédéraux : tenue civile, absence d’armes et d’insignes visibles, aucune interférence avec le vote. Le rapport déposé mardi par le ministère affirme que plusieurs agents assermentés ont été retirés du vivier des volontaires. Il ne constitue pas une décision judiciaire validant le déroulement du dispositif.

Les horaires à suivre depuis Beyrouth

Dans la majeure partie du Michigan, les bureaux fermeront à 20 heures locales, soit 3 heures du matin mercredi à Beyrouth. Dans les comtés relevant de l’heure centrale, la fermeture interviendra une heure plus tard. L’Iowa fermera à 4 heures, heure de Beyrouth. Au Kansas, l’horaire habituel correspond à 3 heures à Beyrouth, avec des variations décidées localement.

Ces échéances ouvrent la période des premiers décomptes publics. Elles ne garantissent pas l’identification immédiate des vainqueurs. Les bulletins restant à traiter et les marges serrées peuvent prolonger l’attente. Une projection attribuée à une agence et une certification par les autorités électorales constituent deux étapes distinctes.

Couverture : Capitole des États-Unis, photographie d’archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public ; habillage Libnanews. Cette image ne représente pas le vote du 3 novembre 2026.

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