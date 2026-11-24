Le Sénat a voté lundi 23 novembre l’imposition intégrale des indemnités journalières liées à certaines affections de longue durée. Le vote modifie le projet de budget 2027, pas les règles actuelles. L’amendement porte sur le revenu de remplacement pendant un arrêt de travail, et non sur le remboursement des soins.

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Le Sénat a adopté lundi 23 novembre un amendement au projet de loi de finances pour 2027 qui supprimerait l’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités journalières versées pour certaines affections de longue durée. Les sénateurs ont approuvé cette mesure par 194 voix contre 146. Il s’agit d’un vote sur un article du budget de l’État, pas de l’adoption définitive d’une loi.

Une exonération que le Sénat propose de supprimer

Le droit en vigueur exonère les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ou la Mutualité sociale agricole au titre d’une affection nécessitant un traitement prolongé et des soins particulièrement coûteux. Le gouvernement avait proposé de rendre imposable la moitié de ces indemnités. Par deux amendements identiques portant sur l’article 2, les sénateurs ont retenu leur inclusion entière dans le revenu imposable, selon les règles applicables aux traitements et salaires.

L’imposition intégrale signifie que toute l’indemnité entrerait dans le calcul du revenu imposable, non que l’État en prélèverait la totalité. La mesure ne fixe pas non plus un nouveau barème de remboursement des consultations ou traitements liés à une affection de longue durée. Le vote porte sur les sommes qui compensent la perte de revenu pendant l’arrêt de travail.

Le volet recettes est toujours en discussion

L’Assemblée nationale a rejeté le projet de budget du gouvernement le 4 novembre. Le Sénat en examine le volet recettes depuis le 20 novembre ; l’étude des crédits de dépenses doit suivre. Le vote sur les indemnités fixe ainsi la rédaction retenue par les sénateurs à ce stade. Le projet peut encore évoluer au cours des lectures suivantes et l’exonération prévue par le code général des impôts reste en vigueur.

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