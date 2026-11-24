Le 25 novembre à Anfeh, le 24 dans le calendrier maronite : origines, symboles et archives locales de la Sainte-Catherine au Liban.

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À Anfeh, la Sainte-Catherine est une fête patronale inscrite dans les archives paroissiales : vêpres le 24 novembre, liturgie le 25, sous le patronage d’une martyre dont le récit religieux a traversé les siècles. En 2026, la célébration orthodoxe tombe un mercredi. Le calendrier maronite retient, lui, le 24 novembre.

Sur le littoral de la Koura, l’église Sainte-Catherine donne un lieu concret à cette mémoire. Les bulletins de l’archidiocèse orthodoxe de Tripoli et de la Koura permettent de suivre les rendez-vous de la fête sur plusieurs années. Ils éclairent une pratique locale sans lui ajouter les coutumes des « catherinettes » connues ailleurs, ni transformer les anciens horaires en programme pour 2026.

Le 25 novembre à Anfeh, le 24 dans le synaxaire maronite

Le calendrier du patriarcat orthodoxe d’Antioche inscrit Catherine au 25 novembre, avec la clôture de la fête de l’Entrée de la Mère de Dieu au Temple. Les bulletins du diocèse de Zahlé et de Baalbek reprennent cette date. Elle situe la commémoration dans le jeûne de la Nativité, commencé le 15 novembre.

Le synaxaire du rite antiochien maronite reproduit par Maronite Heritage, d’après l’édition de Kaslik de 1996, place Catherine, vierge et martyre, au 24 novembre. La différence est également mentionnée dans le synaxaire orthodoxe de Zahlé. Le calendrier latin publié par le service d’information du Saint-Siège retient le 25. Une même sainte possède ainsi deux dates voisines dans des traditions présentes au Liban. Cet écart d’un jour ne doit pas être confondu avec le décalage entre calendriers julien et grégorien.

Une histoire transmise par les récits de saints

La tradition situe Catherine à Alexandrie, dans le contexte des persécutions du début du IVe siècle. Elle la présente comme une jeune chrétienne instruite qui refuse de sacrifier aux divinités de l’Empire, débat avec des savants et reste fidèle à sa foi jusqu’au martyre. Ces épisodes appartiennent à l’hagiographie, c’est-à-dire aux récits destinés à transmettre la mémoire et l’exemple spirituel des saints.

Les sources religieuses elles-mêmes invitent à la prudence historique. La notice italienne du service d’information du Saint-Siège renvoie à une Passion rédigée plusieurs siècles après l’époque où le récit place Catherine. Le synaxaire de Zahlé du 25 novembre 2024 souligne l’absence de documents contemporains conservés et la transmission tardive de sa vie.

Les notices ne donnent pas toutes la même chronologie des textes anciens. L’âge exact de Catherine, le nombre de ses interlocuteurs ou les détails du supplice ne peuvent donc être présentés comme les éléments vérifiés d’un procès. La précision documentaire est plus solide lorsqu’on étudie la réception du récit : les textes liturgiques, les images de la sainte et les célébrations attestées dans les paroisses.

La roue et les livres : lire les symboles

La présentation du patriarcat d’Antioche explique deux attributs fréquents de Catherine. La roue renvoie à l’instrument de torture qui, selon le récit, se brise lorsqu’on veut l’utiliser contre elle. Les livres évoquent la discussion avec les philosophes et les savants. La sainteté y est représentée à travers le témoignage de foi et la parole argumentée.

Le titre liturgique d’« épouse du Christ » appartient au même langage symbolique. La tradition raconte une union spirituelle figurée par un anneau ; elle exprime la fidélité de Catherine au Christ. Il ne s’agit pas d’un mariage historique. Dans les hymnes, la sagesse, l’endurance et l’espérance comptent autant que les objets représentés près de la sainte. Ces significations expliquent l’icône sans permettre de déduire, à elles seules, un rite domestique propre aux familles libanaises.

À Anfeh, une fête patronale documentée

Le bulletin diocésain du 22 novembre 2009 annonce la fête de Catherine comme celle de la patronne d’Anfeh. Le métropolite Éphrem Kyriakos doit présider les vêpres le 24 novembre à 16 h 30. Le lendemain, les matines sont annoncées à 8 heures, suivies de la liturgie dans l’église Sainte-Catherine. Le vocabulaire du bulletin indique déjà un rendez-vous annuel.

Sept ans plus tard, le numéro du 20 novembre 2016 reprend la même succession : vêpres le 24, cette fois à 17 heures, puis liturgie le 25 à 9 h 30. La variation des horaires est instructive. Elle montre une tradition répétée dont l’organisation reste fixée localement, année après année.

Les archives des homélies diocésaines répertorient encore une prédication d’Éphrem Kyriakos pour la fête, à Sainte-Catherine d’Anfeh, le 25 novembre 2021. Cette trace complète les annonces anciennes. Ensemble, ces documents attestent des offices, un lieu et la participation du responsable diocésain. Ils ne prouvent ni une procession systématique, ni un repas populaire obligatoire, ni un programme déjà arrêté pour 2026.

Une mémoire locale, plusieurs Catherine

La Catherine célébrée à Anfeh est Catherine d’Alexandrie. Il faut la distinguer de Catherine Labouré, figure du XIXe siècle liée à la Médaille miraculeuse. Au Liban, le calendrier des fêtes vincentiennes du collège Saint-Joseph d’Antoura place cette dernière au 28 novembre. La proximité des dates et le prénom commun peuvent brouiller les recherches, alors que les histoires et les dévotions sont différentes.

À Anfeh, les archives donnent à la Sainte-Catherine sa propre continuité : entrer dans la fête dès les vêpres, se retrouver pour la liturgie du lendemain et reprendre les textes consacrés à la patronne. Les horaires de 2026 devront venir d’une annonce paroissiale. La mémoire, elle, est déjà lisible dans les documents conservés, qui relient une tradition chrétienne largement partagée à une communauté précise de la Koura.

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