L’OIM recensait 304 520 personnes encore déplacées à l’intérieur du Liban le 28 octobre 2026. Au-delà des retours déclarés, le logement, les réseaux d’eau, les écoles et les soins conditionnent la réinstallation durable. L’aide au loyer, l’appel humanitaire et le financement des chantiers publics ne couvrent pas les mêmes besoins.

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L’Organisation internationale pour les migrations recensait 304 520 personnes encore déplacées à l’intérieur du Liban le 28 octobre, contre quelque 360 000 citées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en août. L’écart ne dit pas combien de familles ont retrouvé un logement où elles peuvent rester. Entre une aide au loyer versée pour quelques mois et des travaux publics qui peuvent prendre beaucoup plus longtemps, ni les bénéficiaires, ni les budgets, ni les résultats ne se comptent de la même façon.

La majorité des déplacés ne vit pas dans un centre d’accueil

Le relevé de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), publié le 29 octobre, est le dernier bilan national comparable identifié dans sa série publique. Il fait état de 11 210 personnes hébergées dans 138 centres collectifs et de 293 310 déplacés recensés en dehors de ces structures. Autrement dit, plus de 96 % des déplacés suivis n’apparaissent pas dans le décompte des centres. Cette répartition ne dit pas combien paient un loyer, vivent chez des proches ou occupent un hébergement précaire. Elle montre en revanche pourquoi le nombre de places dans les centres ne suffit pas à apprécier les besoins de logement.

La distance compte aussi. Dans le même relevé, 73 % des personnes déplacées ont changé de gouvernorat. L’OIM estime que parmi celles qui ont fui le gouvernorat de Nabatiyé, 81 % sont parties dans un autre gouvernorat. L’hébergement temporaire déplace donc une partie de la demande d’écoles, de soins et d’eau vers les communes d’accueil, tandis que les localités d’origine doivent remettre leurs propres services en état. La répartition géographique du relevé aide à distinguer ces besoins sans fixer à elle seule les montants à allouer.

Les quelque 360 000 personnes que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) disait encore déplacées le 18 août correspondent à une situation antérieure. Le bilan national de l’OIM est ensuite passé à 341 228 le 15 septembre, puis à 329 686 le 29 septembre. Le rapport du secrétaire général de l’ONU rendu public en novembre cite ce dernier chiffre de septembre : la date plus récente du rapport ne transforme pas cette donnée en nouvelle mesure. Le chiffre de fin octobre ne compte pas non plus l’ensemble des personnes qui ont fui depuis le début des combats, ni celles parties à l’étranger.

Parallèlement, l’OIM rapporte que 964 689 personnes déplacées avaient commencé à regagner leur communauté d’origine à la date de son dernier relevé. C’est un indicateur de mouvement, pas un bilan de réinstallation. Dans ses observations de septembre au Sud et à Nabatiyé, le HCR décrit des ménages qui font des allers-retours, faute de logement en état, de services ou de ressources suffisantes. Il fait aussi état de retours motivés par l’impossibilité de continuer à payer un hébergement ailleurs. Une personne peut donc avoir rejoint sa localité sans avoir retrouvé les conditions qui lui permettraient d’y rester.

Une aide au loyer permet de quitter un abri, pas de réparer une maison

Le ministère des Affaires sociales et le HCR ont annoncé le 13 novembre une aide de 280 dollars par mois pendant six mois pour 2 700 familles libanaises déplacées, en commençant par environ 1 800 ménages vivant en centre collectif. C’est une aide transitoire au logement pour les ménages retenus, pas un barème d’indemnisation des destructions. Le logement proposé doit être vérifié avant la signature d’un accord et le début des versements. Les 2 700 familles constituent le périmètre annoncé du dispositif, non un nombre de ménages ayant déjà reçu l’argent.

La priorité accordée aux centres répond à un besoin immédiat : permettre à des ménages qui ne peuvent pas rentrer de quitter un hébergement collectif. Mais le chiffre national de l’OIM indique que l’essentiel du déplacement se joue ailleurs. Une famille accueillie chez des proches n’est pas comptée parmi les résidents d’un centre. Elle peut pourtant avoir besoin d’un logement abordable à proximité de l’école des enfants, des soins ou de son travail. Le chiffre de 2 700 familles ne peut pas être comparé directement aux 304 520 personnes déplacées pour calculer un taux de couverture : les unités et les critères ne sont pas les mêmes.

La durée prévue de six mois pose une autre question. Si le logement d’origine n’a pas été remis en état et que les revenus du ménage ne permettent pas de reprendre seul son loyer à l’issue de l’aide, le passage au logement individuel n’a pas réglé la question du retour. Aucun calendrier général de remise en état des logements privés ne découle de l’annonce de ce dispositif.

Une maison habitable ne suffit pas quand les services manquent

Les observations du HCR et le bilan de l’UNICEF permettent de distinguer deux niveaux de réparation. Il y a ce qui rend possible la vie dans le logement lui-même, puis ce qui permet de tenir dans la durée : une desserte en eau qui fonctionne, une école accessible et des soins à une distance raisonnable. Si l’un de ces services manque, le coût du retour peut se déplacer vers le ménage, par exemple sous la forme de transports quotidiens ou d’achats d’eau.

Dans son rapport de situation consacré à septembre, l’UNICEF indique avoir mené, en août et septembre, plus de 30 interventions de réparation et d’entretien au niveau des stations d’eau, afin de maintenir l’approvisionnement de plus de 354 000 personnes, dont des déplacés. Ce chiffre couvre les usagers concernés par ces interventions : il ne s’agit pas du nombre de personnes rentrées chez elles, ni d’un décompte de communes où toutes les installations ont été remises en état. Le même rapport signale que le coût de fonctionnement, les besoins en carburant et l’endommagement des infrastructures continuent de peser sur les services.

La situation est comparable pour l’école. L’évaluation publiée en septembre par le ministère de l’Éducation avec l’appui de l’UNICEF a couvert 1 089 installations éducatives. Elle recense 436 installations endommagées et 37 détruites. Elle documente la dégradation du parc examiné, pas le nombre de classes qui manqueraient aujourd’hui dans chaque localité. Dégager une école ayant servi d’abri ne garantit pas davantage une reprise des cours : selon le bâtiment, il peut encore falloir réparer, rééquiper et organiser l’accueil des élèves.

Des besoins humanitaires à la reconstruction, des budgets distincts

Pour la période de septembre à décembre, le complément au Plan de réponse pour le Liban chiffre à 385,88 millions de dollars les besoins de financement des interventions prioritaires pour 732 125 personnes. C’est un appel à financement, pas le montant encaissé. Le public visé dépasse les personnes encore déplacées à la date du relevé d’octobre : le plan inclut notamment des personnes revenues dans leur communauté et d’autres populations vulnérables. L’aide au loyer, les petites réparations d’abris et la restauration de services figurent parmi les interventions prévues. Le plan ne promet pas la reconstruction de chaque logement détruit.

Le prêt LEAP relève d’un autre dispositif. Approuvé en juin 2025, son financement initial de 250 millions de dollars doit soutenir la remise en état d’infrastructures et de services publics, sous la responsabilité du Conseil du développement et de la reconstruction. Ce n’est ni une enveloppe de loyers ni un fonds d’indemnisation des propriétaires. La visite de la Banque mondiale annoncée le 16 novembre portait sur l’accélération de la mise en œuvre des projets existants. Le registre financier de la Banque affiche environ 4,41 millions de dollars décaissés sur le prêt. Ce montant n’indique pas quelles installations sont rouvertes : un décaissement du prêteur, un marché attribué et une installation de nouveau opérationnelle sont trois étapes distinctes.

Le parc de logements détruits reste d’une autre ampleur. Dans le rapport du secrétaire général de l’ONU, le Conseil national de la recherche scientifique du Liban estime qu’environ 36 000 unités d’habitation ont été détruites dans les gouvernorats du Sud et de Nabatiyé. Il s’agit d’une estimation de dommages, non du nombre de ménages admissibles à une aide. Le rapport ne permet pas non plus de savoir combien de ces logements ont été reconstruits depuis le relevé.

Pour évaluer les progrès dans les prochains mois, trois mesures seront donc plus instructives qu’un total de retours pris isolément : le nombre de familles effectivement installées et la durée de leur hébergement, la remise en service des équipements dont elles dépendent et l’état des réparations des logements. La baisse du nombre de déplacés est un signal. Retrouver un toit, de l’eau et l’école sans être contraint de repartir en est un autre.

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