Cinq personnes ont été retrouvées mortes lundi dans un logement à Kehl, en Allemagne, près de Strasbourg. Deux enfants grièvement blessés ont été transférés vers des établissements spécialisés, dont en France. La police d’Offenbourg a ouvert une enquête et n’a pas établi la cause des décès dans son dernier communiqué.

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Cinq personnes ont été retrouvées mortes lundi 23 novembre dans un logement à Kehl, sur la rive allemande du Rhin, en face de Strasbourg. Deux enfants grièvement blessés ont été évacués vers des établissements spécialisés, dont en France, a indiqué la police d’Offenbourg. Elle n’a pas annoncé la cause des décès.

Les pompiers ont contrôlé les autres logements

Les secours ont été appelés en fin de matinée. Les premiers intervenants n’ont pas pu entrer immédiatement dans le logement en raison d’une possible présence de gaz. La police indique qu’un agent et une témoin ont été légèrement blessés lors de l’intervention et ont été pris en charge à l’hôpital. Aucun autre blessé n’a été signalé parmi les habitants du même immeuble.

Une enquête pour établir la cause des décès

La police criminelle, des spécialistes du service régional de police judiciaire et la médecine légale poursuivaient leurs constatations lundi. Dans son dernier point public, à 17 h, heure locale, la police a confirmé que les deux enfants avaient été transférés vers des cliniques spécialisées, dont en France. Elle n’a pas indiqué quel établissement français les avait accueillis. La présence de gaz lors de l’intervention ne suffit pas à établir la cause des décès. L’enquête n’a pas conclu à un accident ni à un acte criminel.

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