Le Parlement libanais reçoit une délégation française et reprend l’examen des soins à domicile. À Beyrouth, une rue de Badaro ferme jusqu’à 16 h. Doha et Washington signent deux textes de coopération.

33

Lire l'article Stop

Mardi 24 novembre 2026, 8 h à Beyrouth. Deux commissions du Parlement libanais se réunissent ce matin : l’une doit recevoir une délégation française, l’autre reprend l’examen des règles applicables aux établissements de soins à domicile. À Beyrouth, une rue de Badaro est fermée jusqu’à 16 h. À Washington, le Qatar et les États-Unis ont signé deux textes sur les minerais critiques et l’intelligence artificielle.

Au Parlement libanais, deux réunions à 11 h

La commission des Affaires étrangères et des Émigrés recevra des membres de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française. L’ordre du jour libanais annonce un échange sur les derniers développements politiques et diplomatiques et sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux Parlements. Le Parlement libanais présente la rencontre comme une consultation, sans vote à l’ordre du jour.

À la même heure, la commission de l’Administration et de la Justice doit poursuivre l’étude d’une proposition de loi visant à encadrer le fonctionnement des établissements de soins à domicile. Un autre texte inscrit à son ordre du jour donnerait aux députés qualité et intérêt pour demander au Conseil d’État l’annulation d’actes administratifs. Ce sont deux propositions distinctes, et leur examen ne change pas à lui seul les règles en vigueur. Si le quorum manque à 11 h, une seconde séance de cette commission est prévue à 11 h 30.

À Beyrouth, une fermeture ciblée à Badaro

Les Forces de sécurité intérieure ont annoncé la fermeture à la circulation de la rue Bani Kenaan, dans le secteur de Badaro, ce mardi de 4 h à 16 h pour un tournage. Les voitures doivent emprunter les rues adjacentes. L’avis vise cette rue, pas l’ensemble du quartier. Pour les déplacements de la mi-journée, la déviation reste donc prévue jusqu’à 16 h.

Doha et Washington signent sur les minerais et l’IA

Le premier ministre qatari Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani et le secrétaire d’État américain Marco Rubio ont présidé lundi 23 novembre à Washington le huitième Dialogue stratégique entre les deux pays. Doha a annoncé un mémorandum sur le traitement des minerais critiques et, séparément, un partenariat pour accélérer la coopération en intelligence artificielle.

Le premier texte porte sur une étape industrielle qui suit l’extraction : le traitement des matières avant leur utilisation. Ce n’est pas l’annonce de l’ouverture d’une mine, ni celle d’une usine. Le compte rendu ne fixe pas de financement ou de calendrier de réalisation pour les projets qui pourraient en découler. Les échanges ont aussi porté sur la situation régionale et la liberté de navigation, sans annoncer de date de reprise des négociations entre Washington et Téhéran.

À l’ONU, un débat sur les technologies et la résolution des conflits

Le Conseil de sécurité a inscrit pour ce mardi, à 17 h à Beyrouth, un débat public sur la résolution des conflits dans un contexte de changement technologique rapide. Le président letton Edgars Rinkēvičs doit présider la séance proposée par son pays, qui assure la présidence mensuelle du Conseil. Ce rendez-vous est distinct des consultations à huis clos sur le rapport relatif à la résolution 1701, qui figuraient à l’agenda du 19 novembre. L’ordre du jour ne prévoit pas de décision sur l’après-FINUL.

En France, le budget au Sénat et la mort de Catherine Clément

Le Sénat français se réunit à partir de 14 h 30 à Paris, soit 15 h 30 à Beyrouth. Les sénateurs doivent d’abord examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur les finances de fin de gestion pour 2026, puis reprendre l’examen des articles de la première partie du projet de budget pour 2027. Le premier texte ajuste l’exercice en cours ; le second prépare celui de l’an prochain. Le projet pour 2027, considéré comme rejeté à l’Assemblée nationale, reste en discussion au Sénat.

La philosophe et romancière Catherine Clément est morte lundi à Paris, à 87 ans, a annoncé son frère Jérôme. Dans Le Voyage de Théo, paru en 1997, elle racontait la découverte des religions à travers les rencontres d’un adolescent en voyage avec sa tante. Elle a aussi dirigé la programmation de l’Université populaire du musée du quai Branly, où elle a prolongé ce travail par des rencontres entre chercheurs, écrivains et public.

En couverture : le Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives. François El Bacha / Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews