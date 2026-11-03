ALECSO : trois vieilles villes algériennes inscrites

Les vieilles villes algériennes de Nedroma, Béjaïa et Mila rejoignent le Registre du patrimoine architectural et urbain des pays arabes, rattaché à l’ALECSO. L’annonce accompagne la réunion de l’Observatoire au Caire, fin octobre 2026. Les trois ensembles disposent déjà de protections nationales. Cette reconnaissance régionale vise à soutenir leur documentation et leur sauvegarde, sans constituer un classement au patrimoine mondial. À Nedroma, la présence sur la liste indicative de l’Unesco relève d’une autre procédure. Aucun financement spécifique n’est précisé dans l’annonce.

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L’ALECSO a inscrit les vieilles villes de Nedroma, Béjaïa et Mila au Registre du patrimoine architectural et urbain des pays arabes. Le ministère algérien de la Culture et des Arts a annoncé cette reconnaissance fin octobre 2026. Elle concerne trois ensembles urbains historiques, déjà protégés en Algérie. Elle ne constitue pas une inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

L’annonce accompagne la onzième réunion de l’Observatoire du patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes. Organisée au siège de la Ligue arabe, au Caire, cette session s’est tenue du 25 au 27 octobre. L’Observatoire relève de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences, désignée par le sigle ALECSO.

Le registre de l’ALECSO, un outil de documentation

L’organisation présente ce dispositif comme un moyen de mieux connaître le patrimoine bâti et d’échanger des informations entre pays arabes. Il vise à documenter les sites, à rapprocher les experts et à soutenir les démarches de protection.

Pour la réunion du Caire, l’ALECSO avait annoncé l’examen de plus de soixante candidatures. Un comité d’experts devait évaluer les dossiers selon les conditions et critères du registre. Ce nombre correspond aux sites proposés, pas au total des inscriptions finalement retenues.

Le ministère algérien attend de cette reconnaissance une meilleure visibilité pour les trois vieilles villes. Il souhaite aussi renforcer leur sauvegarde et favoriser des projets de restauration. Le développement du tourisme culturel figure parmi les effets recherchés.

Des protections nationales antérieures

Les trois ensembles bénéficient déjà du statut de secteur sauvegardé, selon le ministère de la Culture.

À Nedroma, dans la wilaya de Tlemcen, le décret de création et de délimitation remonte au 29 novembre 2009. La vieille ville de Mila dispose d’un secteur sauvegardé créé le même jour, par un décret distinct. Pour Béjaïa, ce cadre date du 6 mai 2013.

La protection nationale des quartiers anciens précède donc leur reconnaissance dans ce registre régional.

Nedroma, un autre dossier auprès de l’Unesco

Nedroma fait également partie d’une démarche séparée auprès de l’Unesco. Le bien intitulé « Nedroma et les Trara » figure sur la liste indicative algérienne depuis le 28 avril 2025. Son périmètre comprend la ville historique, Honaïne et une portion des monts des Trara.

Une liste indicative recense les biens qu’un État envisage de proposer au patrimoine mondial. L’inscription de Nedroma sur cette liste demeure distincte d’un classement au patrimoine mondial.

Pour les trois vieilles villes, le communiqué algérien évoque des programmes de sauvegarde et de restauration à développer. Il ne précise ni financement dédié, ni calendrier de travaux lié à la nouvelle inscription. Les moyens et les échéances de ces programmes restent à préciser.

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