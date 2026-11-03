Aramco : la fiabilité des livraisons recule au troisième trimestre

Aramco affiche une fiabilité des livraisons de 97,8 % au troisième trimestre 2026, contre 99,9 % un an auparavant. La production remonte par rapport au trimestre précédent. Le groupe reconnaît des perturbations sur son oléoduc Est-Ouest et prépare une extension, encore au stade des études, sans calendrier de service annoncé.

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Aramco présente, ce 3 novembre 2026, un bilan contrasté de ses capacités à assurer ses livraisons. La production d’hydrocarbures remonte au troisième trimestre, mais son indicateur de fiabilité des approvisionnements recule à 97,8 %. Le groupe saoudien met en avant ses oléoducs, ses stocks et ses équipes de réparation. Il précise aussi travailler sur une extension de l’axe Est-Ouest. L’extension reste au stade de l’ingénierie préliminaire.

Aramco affiche une fiabilité inférieure à celle de 2025

Dans son rapport publié le 3 novembre 2026, Aramco chiffre la fiabilité des approvisionnements à 97,8 %, contre 98,4 % au trimestre précédent et 99,9 % un an auparavant. Cet indicateur figure dans la section consacrée aux activités aval du groupe. Il se dégrade malgré la poursuite des livraisons.

L’indicateur obéit à une définition précise. Aramco rapporte les volumes expédiés ou livrés dans les 24 heures de l’horaire prévu aux volumes promis. Les retards liés à des éléments sous son contrôle pénalisent le résultat. Ceux qui proviennent de conditions extérieures, comme une météo défavorable, ne le pénalisent pas.

Ce pourcentage mesure le respect des horaires de livraison. Les volumes exportés et le taux d’utilisation des oléoducs relèvent d’autres indicateurs.

Indicateur publié T3 2026 T2 2026 T3 2025 Fiabilité des approvisionnements 97,8 % 98,4 % 99,9 % Production totale d’hydrocarbures, millions de barils équivalent pétrole par jour 11,0 9,5 13,3 Résultat net ajusté, milliards de dollars 31,2 33,4 28,6

La production totale inclut le pétrole et le gaz converti en équivalent pétrole. Son périmètre dépasse les seules exportations de brut.

Une reprise des volumes, sans retour au niveau antérieur

La production totale atteint 11 millions de barils équivalent pétrole par jour entre juillet et septembre. Elle dépasse les 9,5 millions du deuxième trimestre, mais reste sous les 13,3 millions du troisième trimestre 2025. La comparaison annuelle et la comparaison trimestrielle racontent ainsi deux mouvements différents.

Sur le plan financier, le résultat net ajusté atteint 31,2 milliards de dollars, contre 28,6 milliards un an auparavant. Le résultat opérationnel ajusté des activités aval, qui comprennent le raffinage, progresse fortement. Aramco attribue cette hausse à de meilleures marges de raffinage.

Ces montants ajustés sont des indicateurs complémentaires définis par l’entreprise, distincts des mesures comptables normalisées.

L’axe Est-Ouest a lui aussi subi des perturbations

Aramco reconnaît des interruptions sur son oléoduc Est-Ouest pendant le trimestre. Le groupe affirme avoir rapidement rétabli les chargements dans l’ouest du royaume grâce à la configuration du réseau en plusieurs conduites. Il associe cette reprise à ses installations de stockage et à ses capacités logistiques.

Des extensions étudiées, pas encore des débits supplémentaires

La présentation aux investisseurs du 3 novembre distingue plusieurs chantiers. Aramco cherche à augmenter les volumes empruntant les infrastructures existantes. Le groupe évalue aussi des routes alternatives via son réseau principal de gaz. Il mentionne enfin une ingénierie préliminaire pour accroître la capacité de l’oléoduc Est-Ouest.

L’ingénierie préliminaire prépare une éventuelle extension. La capacité additionnelle et la date de mise en service restent à préciser.

Le groupe examine également des capacités de stockage supplémentaires à l’étranger, près des marchés et des routes d’exportation. Le stockage complète les voies de transport en rapprochant les cargaisons des centres de consommation.

Les projets devront encore préciser les sites retenus, les décisions d’investissement et le calendrier d’exploitation. Pour l’axe Est-Ouest, l’étape annoncée reste celle des études préliminaires.

Sources : Aramco, rapport du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2026, pages 8, 9 et 23 ; présentation des résultats, diapositives 6 et 10. Documents publiés le 3 novembre 2026. Les chiffres et les appréciations opérationnelles sont ceux de l’entreprise.

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