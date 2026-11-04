Midterms : Mark Warner réélu en Virginie, selon AP

Selon l’Associated Press, Mark Warner est réélu sénateur de Virginie face au républicain Bert Mizusawa. L’agence a attribué cette victoire au démocrate à 19 heures, heure de l’Est, mardi 3 novembre, soit 2 heures du matin mercredi à Beyrouth. Le sénateur obtient un quatrième mandat et conserve un siège déjà démocrate. Cette attribution ne permet pas de déterminer la majorité du Sénat. La certification officielle reste distincte de l’annonce médiatique, tandis que les autres scrutins se poursuivent.

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Le démocrate Mark Warner est réélu au Sénat des États-Unis en Virginie lors des midterms, selon l’Associated Press. L’agence lui a attribué la victoire sur le républicain Bert Mizusawa mardi 3 novembre à 19 heures, heure de l’Est. Il était alors 2 heures du matin mercredi à Beyrouth.

Cette attribution ouvre un quatrième mandat à Mark Warner. Les démocrates conservent ainsi un siège qu’ils détenaient déjà. Elle ne représente pas un basculement politique et ne permet pas, à elle seule, de connaître la future majorité du Sénat.

Midterms : un quatrième mandat pour Mark Warner

Mark Warner avait été élu pour la première fois au Sénat en novembre 2008, puis reconduit en 2014 et en 2020. Avant Washington, il avait dirigé la Virginie comme gouverneur de 2002 à 2006.

Il occupe actuellement la vice-présidence de la commission sénatoriale du renseignement. Il siège aussi dans les commissions des finances, des affaires bancaires, du budget et du règlement. Son activité professionnelle avait commencé dans le secteur technologique, avant son entrée en politique.

Une attribution de victoire, avant la certification

L’annonce d’AP intervient à l’heure normale de fermeture des bureaux de vote en Virginie. La dépêche d’attribution ne fournit ni score final ni proportion de bulletins dépouillés. Bert Mizusawa, son adversaire républicain, est un général de division de l’armée de terre à la retraite.

Une attribution médiatique distingue une course considérée comme acquise d’un décompte encore en cours. La certification relève des autorités électorales. Les autres scrutins des midterms se poursuivent dans le pays, au fil des fermetures et des remontées locales.

Couverture : portrait officiel de Mark Warner, 22 avril 2025. Ryan Donnell / U.S. Senate Photographic Services, domaine public ; habillage Libnanews.

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