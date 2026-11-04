Iran : Trump dit ne pas prévoir de frappe immédiate

Donald Trump affirme au Financial Times que les États-Unis ne prévoient pas de frappe immédiate contre l’Iran, selon Reuters. Cette déclaration intervient alors que la médiation qatarie se poursuit et que les positions de Washington et de Téhéran restent éloignées.

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Les États-Unis ne prévoient pas de frappe immédiate contre l’Iran, a déclaré Donald Trump au Financial Times dans un entretien téléphonique accordé mardi 3 novembre, selon une dépêche Reuters diffusée à 23h48 UTC. Le président américain se montre satisfait de la situation, alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour éviter une nouvelle escalade régionale.

« Nous semblons obtenir tout ce que nous voulons », affirme Donald Trump, selon les propos rapportés par Reuters. L’agence précise que l’entretien a duré six minutes. Le Financial Times reprend lui-même l’absence de projet de frappe immédiate dans le titre de son article.

Une déclaration sur l’immédiat

Le terme employé limite la portée de cette annonce. Donald Trump décrit l’intention américaine à court terme. Les propos rapportés ne fixent pas de durée à cette position et ne présentent aucun engagement réciproque avec Téhéran. Ils ne permettent donc pas de conclure que Washington renonce durablement à l’option militaire.

La médiation qatarie reste active

Plus tôt mardi, Reuters rapportait qu’un haut responsable iranien jugeait les deux pays encore éloignés d’un accord. Selon cette source, Téhéran demande notamment un allègement des sanctions pétrolières, la fin du blocus naval américain et la libération de fonds iraniens gelés, avant la réouverture du détroit d’Ormuz.

Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, avait indiqué que Washington et Téhéran examinaient les propositions des médiateurs. L’équipe qatarie revenue de Téhéran poursuivait les échanges, selon son compte rendu relayé par Reuters. Doha disait conserver l’espoir d’un arrangement susceptible d’ouvrir la voie à de nouvelles négociations.

Dans le même temps, des responsables américains cités par l’agence avaient décrit les frappes sur Qeshm comme limitées et défensives, visant des missiles sol-air utilisés contre des moyens américains. L’un d’eux estimait qu’elles ne traduisaient pas une reprise des grandes opérations de combat.

L’absence de frappe immédiate prévue par Washington laisse ainsi ouvertes les questions du contenu d’un règlement et de son calendrier. Les informations disponibles ne permettent pas d’annoncer la fin du conflit.

Sources

Photographie d’archives : portrait officiel de Donald Trump, 2 juin 2025. Daniel Torok / Maison Blanche, domaine public. La photographie ne représente pas l’entretien du 3 novembre 2026. Composition graphique classique Libnanews, sans génération ni retouche du visage. Photo source ; notice de droits.

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