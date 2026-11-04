Kandinsky : une toile estimée entre 60 et 80 M$

Christie’s annonce pour le 17 novembre 2026 à New York la vente de Betonte Ecken, une toile de Wassily Kandinsky peinte en 1922–1923. Son estimation de 60 à 80 millions de dollars ne constitue pas un résultat d’enchères et exclut les frais acheteur. Le catalogue retrace son passage chez Hilla Rebay, Solomon R. Guggenheim et sa fondation, puis sur le marché privé. Cette œuvre des débuts au Bauhaus revient aux enchères quarante ans après son acquisition par le propriétaire actuel.

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Une toile de Wassily Kandinsky, Betonte Ecken, sera proposée le 17 novembre 2026 chez Christie’s, à New York. La maison de ventes l’estime entre 60 et 80 millions de dollars. Peinte à Weimar entre décembre 1922 et janvier 1923, elle a appartenu à Solomon R. Guggenheim. La vente n’a pas encore eu lieu.

Cette huile sur toile mesure 130 centimètres de côté. Son titre allemand peut se traduire par « Coins accentués ». Elle figure parmi les principales œuvres annoncées pour la vente du soir consacrée à l’art du XXe siècle.

Kandinsky : une estimation hors frais

La fourchette publiée exprime l’évaluation de Christie’s avant les enchères. Ses conditions de vente à New York précisent que les estimations excluent les frais acheteur et les taxes applicables. Elles ne constituent ni une prédiction ni une garantie du prix final.

Le prix au marteau correspond à l’enchère retenue. Les frais s’y ajoutent pour former le montant dû à la maison, auquel peuvent encore s’appliquer des taxes.

Christie’s affiche l’ambition d’un nouveau record pour l’artiste. Pour situer l’annonce, Murnau mit Kirche II avait atteint 37 196 800 livres chez Sotheby’s, à Londres, en mars 2023. Plus récemment, Christie’s a annoncé 31 560 000 livres pour Das bunte Leben, vendu à Londres en octobre 2026. Ces résultats concernent d’autres tableaux.

De Berlin à la collection Guggenheim

La provenance publiée retrace plusieurs étapes avant l’entrée du tableau dans les collections américaines. Il apparaît dans une vente de la collection Schwarz, à Berlin-Charlottenburg, le 2 novembre 1926. La galerie Nierendorf l’acquiert en 1928. Hilla Rebay le possède à partir de 1929.

Artiste et conseillère de Solomon R. Guggenheim, Rebay joue un rôle important dans ses acquisitions d’art abstrait. Guggenheim lui achète ensuite la toile. Il la donne en 1941 à la fondation qui porte son nom.

La fondation vend l’œuvre chez Sotheby & Co., à Londres, le 30 juin 1964. Le marchand new-yorkais Stephen Hahn l’acquiert. Le catalogue la situe ensuite chez les collectionneurs Sandra et David Bakalar, à Boston, au plus tard en 1984.

Le propriétaire actuel l’a achetée lors de la vente Sotheby’s du 13 mai 1986, à New York. Christie’s la présente aujourd’hui comme provenant d’une collection européenne, sans nommer ce vendeur dans la notice de provenance.

Une peinture des débuts au Bauhaus

La période de création donne à la toile une place particulière dans le parcours du peintre. Kandinsky rejoint l’équipe enseignante du Bauhaus en 1922, à l’invitation de Walter Gropius. L’école réunit alors des recherches sur l’art, l’architecture et les objets du quotidien.

Dans sa présentation de Betonte Ecken, Christie’s souligne une organisation en X. Deux diagonales se croisent autour d’une forme bleue centrale et dirigent le regard vers les angles. Cette construction donne son sens au titre. Elle appartient à une période où la géométrie prend davantage de place dans l’abstraction de Kandinsky.

La notice rattache aussi cette organisation à sa réflexion sur les rapports entre peinture et musique. Les couleurs, les lignes et leurs tensions participent à une composition qui ne cherche plus à reproduire simplement un paysage.

Le tableau a également figuré dans une exposition du musée Barberini de Potsdam en 2025, selon le catalogue de vente. Les enchères du 17 novembre, à New York, détermineront le résultat de sa nouvelle présentation sur le marché.

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