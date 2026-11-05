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Alertes à la bombe : des vols perturbés en Europe

· 2 min de lecture · 46 vues · Mis à jour

Plusieurs vols européens ont fait l’objet d’alertes à la bombe jeudi 5 novembre 2026. L’avion Aer Lingus reliant Dublin à Rome a été dérouté vers Évreux, où ses occupants sont en sécurité. Wizz Air a confirmé un déroutement vers Vienne, tandis qu’un appareil Finnair a rejoint Rome sous escorte militaire. Des alertes ont aussi concerné la Bulgarie et Bruxelles. Les informations disponibles ne permettent pas d’établir une coordination entre ces incidents, ni de conclure à la présence d’explosifs.

Couverture Libnanews sur les alertes à la bombe perturbant des vols en Europe, avec une photographie d’archive d’un Airbus Aer Lingus.
Photo d’archive : Airbus A320neo Aer Lingus EI-NSB à Londres-Heathrow le 6 février 2023. Cette photographie ne représente pas l’incident du 5 novembre 2026. Photo : Mitchell R Hope (Mitchul Hope), via Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Mise en page et titrage : Libnanews ; adaptation sous CC BY-SA 2.0. © Mitchell R Hope (Mitchul Hope) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 — https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ; source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aer_Lingus_EI-NSB_Airbus_A320-251N_(neo)_London_Heathrow_Airport_(LHR_EGLL)_(52677894043).jpg
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Des alertes à la bombe ont perturbé plusieurs vols européens jeudi 5 novembre 2026. Un appareil Aer Lingus reliant Dublin à Rome a notamment été dérouté vers la base militaire d’Évreux, en Normandie.

Alertes à la bombe : les passagers en sécurité à Évreux

Les 151 passagers et six membres d’équipage sont en sécurité, a indiqué Matignon, selon une agence de presse. Des équipes militaires de déminage examinaient l’appareil. Aer Lingus a confirmé l’atterrissage sans incident du vol EI402, dérouté par précaution.

L’armée de l’air française a annoncé avoir engagé des chasseurs pour intercepter puis escorter l’avion, rapporte une agence italienne.

Des contrôles à Rome et un déroutement vers Vienne

Wizz Air a également confirmé le déroutement vers Vienne de son vol W4 6387, parti de Milan-Malpensa pour Varsovie. La compagnie a expliqué avoir reçu une menace pendant le vol et appliqué ses procédures de sécurité.

Un avion Finnair venant d’Helsinki a, lui, rejoint sa destination prévue, Rome-Fiumicino, sous escorte militaire. Des artificiers y menaient des vérifications, sans perturbation du fonctionnement de l’aéroport, selon des sources aéroportuaires citées par une agence italienne.

En Bulgarie, trois appareils ont atterri après des menaces : deux à Sofia, venant de Copenhague et de Madrid, et un à Plovdiv, depuis Londres, rapportent les autorités et médias locaux.

À Bruxelles, LOT a indiqué que les inspections de son vol depuis Varsovie n’avaient révélé aucun objet suspect, selon la presse britannique.

Ces signalements ne prouvent ni la présence d’explosifs ni une coordination entre les incidents. Pour Évreux, les informations vérifiées à 10 h 30 UTC ne comprenaient pas encore de résultat définitif des contrôles.

Couverture : photo d’archive d’un Airbus A320neo Aer Lingus EI-NSB à Heathrow, 6 février 2023. Photo Mitchell R Hope (Mitchul Hope), Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Mise en page et titrage : Libnanews, adaptation diffusée sous la même licence. Cette photographie ne montre pas le vol dérouté à Évreux.

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