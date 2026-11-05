Alertes à la bombe : des vols perturbés en Europe

Des alertes à la bombe ont perturbé plusieurs vols européens jeudi 5 novembre 2026. Un appareil Aer Lingus reliant Dublin à Rome a notamment été dérouté vers la base militaire d’Évreux, en Normandie.
Alertes à la bombe : les passagers en sécurité à Évreux
Les 151 passagers et six membres d’équipage sont en sécurité, a indiqué Matignon, selon une agence de presse. Des équipes militaires de déminage examinaient l’appareil. Aer Lingus a confirmé l’atterrissage sans incident du vol EI402, dérouté par précaution.
L’armée de l’air française a annoncé avoir engagé des chasseurs pour intercepter puis escorter l’avion, rapporte une agence italienne.
Des contrôles à Rome et un déroutement vers Vienne
Wizz Air a également confirmé le déroutement vers Vienne de son vol W4 6387, parti de Milan-Malpensa pour Varsovie. La compagnie a expliqué avoir reçu une menace pendant le vol et appliqué ses procédures de sécurité.
Un avion Finnair venant d’Helsinki a, lui, rejoint sa destination prévue, Rome-Fiumicino, sous escorte militaire. Des artificiers y menaient des vérifications, sans perturbation du fonctionnement de l’aéroport, selon des sources aéroportuaires citées par une agence italienne.
En Bulgarie, trois appareils ont atterri après des menaces : deux à Sofia, venant de Copenhague et de Madrid, et un à Plovdiv, depuis Londres, rapportent les autorités et médias locaux.
À Bruxelles, LOT a indiqué que les inspections de son vol depuis Varsovie n’avaient révélé aucun objet suspect, selon la presse britannique.
Ces signalements ne prouvent ni la présence d’explosifs ni une coordination entre les incidents. Pour Évreux, les informations vérifiées à 10 h 30 UTC ne comprenaient pas encore de résultat définitif des contrôles.
Couverture : photo d’archive d’un Airbus A320neo Aer Lingus EI-NSB à Heathrow, 6 février 2023. Photo Mitchell R Hope (Mitchul Hope), Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Mise en page et titrage : Libnanews, adaptation diffusée sous la même licence. Cette photographie ne montre pas le vol dérouté à Évreux.
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