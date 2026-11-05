5 novembre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

Moyen Orient

Tanker touché au large du Qatar : bilan inconnu

· 2 min de lecture · 38 vues

Un tanker a été touché par deux projectiles non identifiés à 50 milles nautiques au nord de Madinat ash Shamal, au Qatar. L’alerte britannique publiée le 5 novembre ne confirme ni l’état de l’équipage, ni les dégâts, ni l’impact environnemental. Elle ne donne pas le nom du navire ou l’auteur des tirs. Les autorités enquêtent et recommandent la prudence dans la zone. Ce signalement doit être distingué de l’incident du 3 novembre au large de Lima, à Oman.

Couverture sur un tanker touché au nord du Qatar, illustrée par une photographie d’archives sans lien avec le navire concerné.
Tanker en mer, photographie d’archives Libnanews. Aucun lien établi entre le navire représenté et l’incident signalé au nord du Qatar le 5 novembre 2026. Habillage éditorial réalisé avec assistance IA à partir de la photographie réelle. © Archives Libnanews. Habillage éditorial Libnanews réalisé avec assistance IA.
Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

Un tanker touché au large du Qatar fait l’objet d’une nouvelle alerte britannique, publiée jeudi 5 novembre. Le navire a reçu deux projectiles non identifiés au nord de Madinat ash Shamal. L’état de l’équipage, les dégâts et les conséquences environnementales restent inconnus.

Un signalement à 50 milles du nord du Qatar

Le centre britannique de sécurité maritime UKMTO situe l’incident à 50 milles nautiques au nord de Madinat ash Shamal. Cette distance correspond à environ 93 kilomètres. Son avis porte le numéro 196 et la date du 5 novembre.

Une agence de presse situe les impacts le mercredi 4 novembre à 23 h 20 UTC. Cela correspond au jeudi 5 novembre à 2 h 20 au Qatar. La date locale de l’incident et celle de l’alerte coïncident donc, malgré le changement de jour en temps universel.

Tanker touché au large : un bilan encore inconnu

L’avis ne donne ni le nom du navire, ni son pavillon, ni sa cargaison. Il ne permet pas d’identifier le type exact des projectiles ou leur provenance. Aucun auteur n’est désigné.

L’absence de bilan confirmé ne signifie pas que l’équipage est indemne. Elle ne permet pas davantage d’annoncer des victimes, une pollution, un incendie ou une perte de propulsion. Ces éléments devront être établis par les autorités et l’exploitant.

UKMTO demande aux navires de transiter avec prudence et de signaler toute activité suspecte. Les autorités poursuivent leurs investigations.

Un incident distinct de celui annoncé près d’Oman

Cette alerte ne doit pas être confondue avec celle du 3 novembre au large de Lima, à Oman. Dans ce précédent dossier, deux projectiles avaient touché la salle des machines d’un tanker, à 14 milles nautiques au nord-est de Lima.

Le premier avis ne signalait alors ni blessé ni dommage environnemental. Ce bilan ne peut pas être transposé au navire désormais signalé au nord du Qatar. Les deux alertes concernent des positions et des horaires différents.

Le nouveau signalement intervient pendant la poursuite des efforts diplomatiques entre Washington et Téhéran. Il ne fournit toutefois aucun élément permettant de relier les impacts à une décision des parties. L’identité du tanker et la situation de son équipage restent les premières informations attendues.

Sources et références

·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *