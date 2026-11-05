Tanker touché au large du Qatar : bilan inconnu

Un tanker a été touché par deux projectiles non identifiés à 50 milles nautiques au nord de Madinat ash Shamal, au Qatar. L’alerte britannique publiée le 5 novembre ne confirme ni l’état de l’équipage, ni les dégâts, ni l’impact environnemental. Elle ne donne pas le nom du navire ou l’auteur des tirs. Les autorités enquêtent et recommandent la prudence dans la zone. Ce signalement doit être distingué de l’incident du 3 novembre au large de Lima, à Oman.

38

Lire l'article Stop

Un tanker touché au large du Qatar fait l’objet d’une nouvelle alerte britannique, publiée jeudi 5 novembre. Le navire a reçu deux projectiles non identifiés au nord de Madinat ash Shamal. L’état de l’équipage, les dégâts et les conséquences environnementales restent inconnus.

Un signalement à 50 milles du nord du Qatar

Le centre britannique de sécurité maritime UKMTO situe l’incident à 50 milles nautiques au nord de Madinat ash Shamal. Cette distance correspond à environ 93 kilomètres. Son avis porte le numéro 196 et la date du 5 novembre.

Une agence de presse situe les impacts le mercredi 4 novembre à 23 h 20 UTC. Cela correspond au jeudi 5 novembre à 2 h 20 au Qatar. La date locale de l’incident et celle de l’alerte coïncident donc, malgré le changement de jour en temps universel.

Tanker touché au large : un bilan encore inconnu

L’avis ne donne ni le nom du navire, ni son pavillon, ni sa cargaison. Il ne permet pas d’identifier le type exact des projectiles ou leur provenance. Aucun auteur n’est désigné.

L’absence de bilan confirmé ne signifie pas que l’équipage est indemne. Elle ne permet pas davantage d’annoncer des victimes, une pollution, un incendie ou une perte de propulsion. Ces éléments devront être établis par les autorités et l’exploitant.

UKMTO demande aux navires de transiter avec prudence et de signaler toute activité suspecte. Les autorités poursuivent leurs investigations.

Un incident distinct de celui annoncé près d’Oman

Cette alerte ne doit pas être confondue avec celle du 3 novembre au large de Lima, à Oman. Dans ce précédent dossier, deux projectiles avaient touché la salle des machines d’un tanker, à 14 milles nautiques au nord-est de Lima.

Le premier avis ne signalait alors ni blessé ni dommage environnemental. Ce bilan ne peut pas être transposé au navire désormais signalé au nord du Qatar. Les deux alertes concernent des positions et des horaires différents.

Le nouveau signalement intervient pendant la poursuite des efforts diplomatiques entre Washington et Téhéran. Il ne fournit toutefois aucun élément permettant de relier les impacts à une décision des parties. L’identité du tanker et la situation de son équipage restent les premières informations attendues.

Sources et références

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews